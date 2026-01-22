Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα έχουν την πρώτη τριμερή συνάντησή τους με αξιωματούχους των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει αύριο, Παρασκευή (23/1) και το Σάββατο (24/1).

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, κατά τη διάρκεια της οποίας άσκησε σφοδρή κριτική στην ΕΕ, λέγοντας πως αδρανεί σε μια περίοδο που χρειάζονται πράξεις και αλλαγές.

Η Ουκρανία ζει μια «ατελείωτη επανάληψη», την ίδια κατάσταση «επί εβδομάδες, μήνες και χρόνια», χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στην ομιλία του στο Νταβός.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος υπενθύμισε, επίσης, ότι πριν από έναν χρόνο είχε επισημάνει πως η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της, για να προσθέσει ότι «ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει». Όπως είπε, κάθε νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, οι οποίες αποσπούν την προσοχή από τα μόνιμα και ουσιαστικά προβλήματα ασφάλειας.

«Η Ευρώπη αγαπά να συζητά συνεχώς για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα, δράση που θα καθορίσει το είδος του μέλλοντος που θα έχουμε. Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη… λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ