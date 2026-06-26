Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και ο Λίβανος προχώρησαν σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη διπλωματία στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα έβαλαν τις υπογραφές τους σε μια τριμερή συμφωνία-πλαίσιο στην Ουάσιγκτον.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα ενός κύκλου εξαιρετικά εντατικών και απαιτητικών διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα στην αμερικανική πρωτεύουσα, με στόχο την εξεύρεση κοινού εδάφους ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Την επίσημη ανακοίνωση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας πραγματοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των συνομιλιών, σπεύδοντας ωστόσο να κρατήσει χαμηλούς τόνους για τη συνέχεια.

Επίσης ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έσπευσε να υπογραμμίσει ότι, παρά τη θετική αυτή εξέλιξη και τη θεμελίωση του κοινού πλαισίου, υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος μπροστά και απαιτείται σοβαρή προσπάθεια από όλα τα μέρη προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας.

Ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για «μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της κυρίαρχης κυβέρνησης του Λιβάνου και της κυβέρνησης του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ» τόνισε πριν από τις υπογραφές, προσθέτοντας ότι το κείμενο θέτει «ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια».

Σημειώνεται πως υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν στα μέσα Απριλίου απευθείας συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, τις πρώτες έπειτα από πολλές δεκαετίες μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως έγινε γνωστό, το πιο κρίσιμο σημείο των ρυθμίσεων αυτής της συμφωνίας αφορά τη σταδιακή και μερική απομάκρυνση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων από συγκεκριμένες ζώνες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο περιλαμβάνει την ενεργοποίηση δύο πιλοτικών προγραμμάτων, βάσει των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ θα εκκενώσουν περιορισμένης έκτασης εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, προκειμένου να παραδώσουν τη δικαιοδοσία και τη φύλαξή τους στον τακτικό στρατό του Λιβάνου.

Στη διαδικασία αυτή κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι θα βρεθούν στο πλευρό των λιβανέζικων δυνάμεων για την ομαλή υλοποίηση του σχεδιασμού, εστιάζοντας κυρίως στην επιβεβαίωση της πλήρους απουσίας μελών της Χεζμπολάχ από τα συγκεκριμένα σημεία. Σύμφωνα με πηγές από την ισραηλινή πλευρά, οι δύο αυτές πιλοτικές ζώνες έχουν εντοπιστεί γεωγραφικά η μία στα βόρεια και η άλλη στα νότια του ποταμού Λιτάνι.

Παρά το γεγονός ότι η μετακίνηση των ισραηλινών στρατευμάτων χαρακτηρίζεται ως περιορισμένη, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ουσιαστική αναδίπλωση των δυνάμεων του Τελ Αβίβ από τη στιγμή που διεύρυνε την παρουσία του στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο της προηγούμενης πολεμικής σύρραξης με το Ιράν.

Παρ’ όλα αυτά, το τοπίο γύρω από την πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων παραμένει ρευστό, με πολλούς αναλυτές να εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν μπορεί να υπάρξει οριστικό αποτέλεσμα όσο η Χεζμπολάχ διατηρεί τον οπλισμό της και την ισχυρή πολιτική και στρατιωτική της επιρροή στη χώρα.

Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση δοκιμάζεται καθημερινά, καθώς το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε στοχευμένα πλήγματα κατά θέσεων που θεώρησε ότι αποτελούσαν άμεση απειλή για την ασφάλειά του.

Η επίσημη επικύρωση του εγγράφου πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου τις υπογραφές τους έβαλαν οι πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, μαζί με τον σύμβουλο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νταν Χόλερ, ο οποίος εκπροσώπησε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, χαιρέτισε την υπογραφή κάνοντας λόγο για μια θετική ημέρα, σπεύδοντας ταυτόχρονα να υπενθυμίσει ότι απαιτείται ακόμη πολλή και μεθοδική δουλειά από όλες τις πλευρές για τη σταθεροποίηση της περιοχής.