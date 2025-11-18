Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ, εξέφρασε τη Δευτέρα «υπερηφάνεια» για τη φιλοξενία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα της, εν μέσω της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Κιθ Ρόουλι διατύπωσε επικρίσεις.

Ο νέος γύρος στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ δυνάμεων των ΗΠΑ και του μικρού νησιωτικού συμμάχου τους που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, είναι ο δεύτερος μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως την Παρασκευή.

Η Ουάσινγκτον στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο επιχειρήσεων στο έδαφος της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε υιοθετήσει νωρίτερα απειλητικούς τόνους.

«Η κυβέρνησή μου καλωσορίζει με υπερηφάνεια την 22η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών (των ΗΠΑ)», έγραψε η Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ στην πλατφόρμα Χ, συπληρώνοντας πως η ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή έχει ήδη συμβάλει σε σημαντική μείωση της παράνομης διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και μεταναστών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην Καραϊβική έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τον κατάπλου του USS Gerald R. Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

Το Καράκας κατηγορεί την Ουάσινγκτον πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

«Η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες και μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά του (οργανωμένου) εγκλήματος», τόνισε η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, υπενθυμίζοντας ότι συμπατριώτες της «σφαγιάστηκαν από αδίστακτους εγκληματίες που εκμεταλλεύονται τις διασυνδέσεις τους με καρτέλ και ναρκοτρομοκράτες».

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της τον Μάιο, η Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ – ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ – έχει κάνει εχθρικές δηλώσεις για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, συνδέοντας την αύξηση της εγκληματικότητας στο αρχιπέλαγος με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη γειτονική χώρα.

Ο Κιθ Ρόουλι, πρώην πρωθυπουργός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο (2015-2025) είναι επικριτικός για την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα. «Σε μια εποχή που οι ΗΠΑ απειλούν να εισβάλουν στη Βενεζουέλα, να καταστρέψουν τη Βενεζουέλα, οι Αμερικανοί μας ζητούν να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα να πούμε ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μας και να αρνηθούμε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Μαδούρο έχει ήδη αναστείλει τη διμερή συμφωνία για την κοινή εκμετάλλευση με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο του μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου Dragon – το οποίο εκτιμάται πως ανέρχεται σε 120 δισεκ. κυβικά μέτρα – που βρίσκεται στα θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών.

Παρότι το Τρινιντάντ και Τομπάγκο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στην Καραϊβική, το 20% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και πολλοί ήλπιζαν σε μελλοντικά έσοδα από την κοινή εκμετάλλευση του συγκεκριμένου κοιτάσματος φυσικού αερίου.

