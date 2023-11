Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέκρινε τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιν Τριντό για την έκκλησή του προς το Ισραήλ να σταματήσει να σκοτώνει γυναίκες και παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ζήτησε εκ νέου από τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τη μάχη της χώρας του κατά της Χαμάς.

«Δεν είναι το Ισραήλ αυτό που στοχοθετεί σκοπίμως αμάχους, αλλά η Χαμάς που αποκεφάλισε, έκαψε και σφάγιασε αμάχους σε μια από τις χειρότερες φρικαλεότητες που έχουν διαπραχθεί εις βάρος των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα», έγραψε ο Νετανιάχου στο X απευθυνόμενος στον Τριντό νωρίς σήμερα το πρωί.

.@JustinTrudeau

It is not Israel that is deliberately targeting civilians but Hamas that beheaded, burned and massacred civilians in the worst horrors perpetrated on Jews since the Holocaust.

While Israel is doing everything to keep civilians out of harm’s way, Hamas is doing…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 15, 2023