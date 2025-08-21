Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ των πρώτων βημάτων μιας επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

It is vital to reach immediately a ceasefire in Gaza and the unconditional release of all hostages, and to avoid the massive death and destruction that a military operation against Gaza would inevitably cause. Simultaneously, the decision by the Israeli authorities to expand… pic.twitter.com/oqf6q6vo5N — António Guterres (@antonioguterres) August 21, 2025

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», προκειμένου να αποφευχθούν οι θάνατοι και η καταστροφή που θα προκαλούσε μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας, δήλωσε ο Γκουτέρες από την Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε Συνέδριο για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Κατά την ομιλία του, ο Γκουτέρες κατήγγειλε επίσης την Ισραηλινή Κυβέρνηση για την επέκταση των «παράνομων» εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

«Ανθρωπογενής η γενοκτονία»

Ένα στα τρία παιδιά στη Γάζα είναι πλέον υποσιτισμένο, δήλωσε επίσημα χθες ο Φιλίπ Λαζαρινί, Γενικός Επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) μέσω X.

🚨Alarming new data from @UNRWA clinics in #Gaza: Since March, nearly 100,000 children under the age of 5 screened by @UNRWA ➡️ In less than 6 months, child malnutrition tripled across the Gaza Strip. ➡️ In Gaza City, nearly 1 in every 3 children is now malnourished—X 6… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 20, 2025

Ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο, επισήμανε χθες Τετάρτη η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Ο αριθμός είναι εξαπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και προτού αποκλειστεί πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακα, στην αρχή εκείνου του μήνα.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», σημείωσε ο Λαζαρινί.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε βασίζονται σε εξετάσεις που έγιναν σε σχεδόν 100.000 παιδιά κάτω των 5 ετών από τον Μάρτιο.

Η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αδυνατούν να μεταφέρουν προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας, επί σχεδόν έξι μήνες, συνέχισε.

Ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας ανέφερε πως στις αποθήκες της στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για 6.000 φορτηγά, τρόφιμα που θα επαρκούσαν για τρεις μήνες.

Στα μέσα Ιουλίου, η UNRWA ανέφερε πως το 10% των παιδιών που εξετάστηκαν σε κλινικές της ήταν υποσιτισμένο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η διεθνής πίεση στο Ισραήλ εντείνεται, εξαιτίας της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος επί 22 μήνες.

Οι Αρχές του Ισραήλ έχουν θέσει εκτός νόμου την UNRWA, απαγορεύοντας οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της, καθώς τη θεωρούν διαβρωμένη από τη Χαμάς — υποστήριξαν πως περίπου δώδεκα μέλη της πήραν μέρος στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου.

«Ήδη καταστροφική η κατάσταση»

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε ότι ο περαιτέρω εκτοπισμός και η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών «επιδεινώνουν μια ήδη καταστροφική κατάσταση». «Οποιαδήποτε περαιτέρω εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα επιδεινώσει μόνο τα βάσανα, θα διαλύσει περισσότερες οικογένειες και θα απειλήσει με μια μη αναστρέψιμη ανθρωπιστική κρίση. Οι ζωές των ομήρων ενδέχεται επίσης να τεθούν σε κίνδυνο», αναφέρεται.

Η «θανατική καταδίκη» του Ισραήλ

Και ενώ το Ισραήλ ξεκινά την επίθεση στην Πόλη της Γάζας, ο εξαντλημένος στρατός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN, επισημαίνοντας παράλληλα τον διχασμό που υπάρχει στην ισραηλινή κοινωνία.

Καθώς τα πρώτα στάδια της μαζικής επίθεσης στην Πόλη της Γάζας είναι σε πλήρη εξέλιξη, το Ισραήλ καλεί δεκάδες χιλιάδες εφέδρους για να συμμετάσχουν στην επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση.

Palestinians flee Gaza City as Israel says first stages of assault have begun https://t.co/Y5fAHuDQn2 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2025

Η κατάληψη και η κατοχή της μεγαλύτερης πόλης στη βόρεια Γάζα, την οποία ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, θα απαιτήσει από τον στρατό να καλέσει 60.000 επιπλέον εφέδρους, και θα επεκτείνει την υπηρεσία για άλλους 20.000.

Αυτά τα σχέδια έχουν προκαλέσει εντεινόμενη καταδίκη, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, εξαιτίας φόβων ότι η κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση και η κρίση πείνας στη Γάζα θα επιδεινωθούν – και ότι οι ζωές των υπολοίπων ομήρων θα διατρέχουν περαιτέρω κίνδυνο από μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται ήδη στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως τα «πρώτα βήματα» της ευρύτερης επιχείρησης.

Ασθένειες, λιμός και εκτοπισμοί στη Γάζα

Ο Νετανιάχου λέει ότι μια νέα επιχείρηση είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να τερματιστεί ο μεγαλύτερος σε διάρκεια πόλεμος του Ισραήλ.

Αλλά αυτή η επιχείρηση στοχεύει επίσης μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από άλλα μέρη της Γάζας. Περίπου 22 μήνες πέρασαν από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα παλεύουν με τον λιμό, τις ασθένειες και τους εκτοπισμούς εν μέσω της πολιορκίας του Ισραήλ.

Τα κρούσματα παιδικού υποσιτισμού έχουν τριπλασιαστεί σε όλη τη Γάζα σε «λιγότερο από έξι μήνες», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προέτρεψαν το Ισραήλ να άρει τους αυστηρούς περιορισμούς στην εισροή βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.

Αμερικανοί Γερουσιαστές απαιτούν πρόσβαση για τον Διεθνή Τύπο

Αμερικανοί Γερουσιαστές απέστειλαν χθες, Τετάρτη, επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να του ζητήσουν να απαιτήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας και να προστατεύσει τους δημοσιογράφους.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι το να απαγορεύει και να λογοκρίνει δημοσιογραφικούς οργανισμούς και να στοχοθετεί ή να απειλεί μέλη του Τύπου είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισαν στην επιστολή τους οι 16 Δημοκρατικοί Γερουσιαστές και ο ανεξάρτητος Μπέρνι Σάντερς.

Εξάλλου «οι Γερουσιαστές ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καλέσει την Ισραηλινή Κυβέρνηση να προστατεύσει τους δημοσιογράφους στη Γάζα, και να επιτρέψει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόσβαση στον θύλακα».

Ερωτηθείς για το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ απάντησε: «θα μου άρεσε αν πήγαιναν οι δημοσιογράφοι» στη Λωρίδα της Γάζας. «Είναι πολύ επικίνδυνο για τους δημοσιογράφους, αλλά θα το ήθελα», πρόσθεσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα τέσσερις δημοσιογράφοι του al Jazeera, ανάμεσά τους ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου στη Γάζα Άνας αλ Σαρίφ, καθώς και δύο ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα.

Στο μεταξύ η Washington Post ανέφερε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι ο Σάχεντ Γκορέισι, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της υπηρεσίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή, απολύθηκε επειδή πρότεινε η Ουάσινγκτον να εκφράσει τα συλλυπητήριά της για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι περισσότεροι από 200 ντόπιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, πολλά μέσα σε όλο τον κόσμο βασίζονται στις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις ειδήσεις των ντόπιων, Παλαιστινίων δημοσιογράφων προκειμένου να καλύψουν τον πόλεμο.