Επιμέλεια-Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, η Μόσχα έγινε στόχος επιθέσεων με drones από την Ουκρανία, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 29/10.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 57 ουκρανικά drones μέσα σε τρεις ώρες, μεταξύ των οποίων τέσσερα κοντά στα περίχωρα της Μόσχας και οκτώ σε γειτονικές περιφέρειες.

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν εδώ και μήνες επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Μόσχας και άλλων περιοχών της Ρωσίας, με στόχο στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, Rosaviatsiya, ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεροδρομίων Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι για λόγους ασφαλείας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι διασώστες έσπευσαν σε περιοχή όπου έπεσαν συντρίμμια ενός ουκρανικού drone που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Οι ρωσικές αρχές διατηρούν γενικότερα σιωπή σχετικά με τον πλήρη αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων, εκτός αν υπάρξουν θύματα ή πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους.

Τα δύο προηγούμενα βράδια, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει την κατάρριψη 35 ουκρανικών drones που πλησίαζαν τη Μόσχα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Πηγή: Ρωσικό πρακτορείο Tass