Τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, που έλαβε τη διαταγή να αναπτυχθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναμενόταν να καταφθάσει στην περιοχή σήμερα, ανέφεραν πληροφορίες μέσων ενημέρωσης χθες Κυριακή.

Το USS Theodore Roosevelt προστίθεται στα USS Geoge HW Bush και USS George Washington στην περιοχή, σημείωσε η εφημερίδα New York Times χθες.

Ο Μπαράκ Ραβίντ, ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, την οποία δεν κατονόμασε, ανέφερε μέσω X πως το αεροπλανοφόρο με τη δύναμη κρούσης του βρισκόταν ήδη στην περιοχή χθες.

🚨The USS Roosevelt aircraft carrier has arrived in the U.S. military central command (CENTCOM) area of responsibility earlier on Sunday, a U.S. official tells me

🚨The U.S. military now has three air craft carrier strike groups in CENTCOM — Barak Ravid (@BarakRavid) November 15, 2026

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») δεν έχει σχολιάσει ως αυτό το στάδιο.

Δεν είναι σαφές αν το Ρούσβελτ θα αντικαταστήσει κάποιο από τα δύο αεροπλανοφόρα ή αν θα προστεθεί σε αυτά. Αν ισχύει το δεύτερο σενάριο, θα πρόκειται για την πιο ευρείας κλίμακας ανάπτυξη των ΗΠΑ από τον Απρίλιο.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες πως δεν αναμένει, ούτε επιδιώκει επανέναρξη εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η σύγκρουση παραμένει άλυτη, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο εδώ και μήνες.

Νωρίτερα χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ξανά εναντίον στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στο εμιράτο του Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με το επίλεκτο σώμα, το σύστημα ραντάρ στη βάση ελικοπτέρων Αρ Ρίφα, νότια από την πρωτεύουσα Μανάμα, χτυπήθηκε από έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν, από την πλευρά του, ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε ιρανική επίθεση με drones.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι προς το παρόν δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις της μιας ή της άλλης πλευράς.