Σε «κόκκινο» συναγερμό είναι το Ισραήλ μετά την επίθεση του Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής (13/6), με περισσότερους από 150 βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, έχει εκδηλωθεί πυραυλική επίθεση σε τρία κύματα. Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ένα τρίτο κύμα πυραύλων εκτοξεύτηκε προς το Ισραήλ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Από τις προηγούμενες επιθέσεις τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού.

Σε πλάνα που μετέδωσε το Κανάλι 12 του Ισραήλ διακρίνεται ένα κτίριο που μοιάζει να έχει δεχτεί πυραυλικό πλήγμα.

🇮🇷🇮🇱 Israeli Channel 12 reports that at least 17 Israelis injured from Iranian missile attacks. #Israel #Iran https://t.co/SOETkHN1aD pic.twitter.com/fHyXKFIo5b

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Irna, καταρρίφθηκαν δύο ισραηλινά μαχητικά. Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο σε ποια περιοχή έγινε αυτό. H κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι καταρρίφθηκε «τουλάχιστον ένα» μαχητικό και ότι ο πιλότος του έχει τεθεί υπό κράτηση. Ωστόσο ο ισραηλινός στρατός (IDF) το διέψευσε.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters: Η εκδίκησή μας μόλις άρχισε, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τους φόνους των διοικητών, των επιστημόνων μας και των πολιτών. Πουθενά στο Ισραήλ δεν θα υπάρχει ασφάλεια, η εκδίκησή μας θα είναι οδυνηρή.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά τα ιρανικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Μάρτυρες είπαν ότι εκρήξεις ακούγονται ξανά στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ηχούν σε όλη τη χώρα, ανέφερε ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το Ιράν εκτόξευσε πύραυλους προς το Ισραήλ πριν από λίγο και τα αμυντικά του συστήματα προσπαθούν να αποτρέψουν την απειλή.

Η δήλωση προσθέτει ότι ο πληθυσμός καλείται να καταφύγει σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το BBC.

«Τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή», προσθέτει.

Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους σε όλη τη χώρα να παραμείνουν κοντά σε προστατευμένους χώρους και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους σε ανοιχτούς χώρους. Προσθέτει επίσης ότι πρέπει να αποφεύγονται οι συναθροίσεις και, σε περίπτωση έκδοσης συναγερμού, οι πολίτες πρέπει να μεταβούν σε προστατευμένο χώρο μέχρι να δοθούν επίσημες πληροφορίες.

Πληροφορίες έκαναν λόγο και για εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

🚨All of Israel is under fire as Iran fires projectiles🚨 pic.twitter.com/eqEGzQMiCc

🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: THIS IS TEL AVIV RIGHT NOW! pic.twitter.com/DvJFGOm8M2

BREAKING: Israel is under MASSIVE ballistic missile attack—Fox News crew caught live in Tel Aviv as explosions light up the sky.

This is insane footage.

As missiles rained down on the city, Israel’s short-range air defense systems launched interceptors above Tel Aviv in… pic.twitter.com/Kp15kjKHZo

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 13, 2025