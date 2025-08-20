Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με μηχανήματα έργου που σημειώθηκε στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών στη βόρεια Πορτογαλία, αυξάνοντας σε τρεις, από τα τέλη Ιουλίου, τον απολογισμό των νεκρών από τις δασικές πυρκαγιές, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Το θύμα είναι «ένας άνδρας 75 ετών που εργαζόταν για μια επιχείρηση η οποία είχε κληθεί από το Δήμο της Μιραντέλα», για να «βοηθήσει στις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοικητής Πάουλο Σάντος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).
With temperatures above 45 °C, many parts of Southern #Europe are burning: a rare fire tornado tore through #Portugal as wildfires rage across #Spain, #Greece, #Italy, and #Turkey. Spain alone has lost 148,000 ha and displaced 9,500 people. The #pyrocene has arrived in Europe. pic.twitter.com/6Cr6oluMIS
— Peter Dynes (@PGDynes) August 16, 2025