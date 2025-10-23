Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι «Οι νέες κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία», απαντώντας έτσι εμφατικά στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Οκτωβρίου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, επέβαλε κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και σε πλήθος θυγατρικών τους, καλώντας τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Επίσης, ο Πούτιν δήλωσε σχετικά με τις αναφορές για συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ως μέρος συνάντησης τη Βουδαπέστη.

«Πρέπει να προετοιμαστεί η Σύνοδος», σημείωσε ο Ρώσος Πρόεδρος και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία θέλει να συνεχιστεί ο διάλογος. Πιθανότατα ο Τραμπ εννοούσε ότι η Σύνοδος αναβάλλεται. Ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να ξεσπάσει χθες η οργή του, έναντι του Ρώσου ομολόγου του, λέγοντας πως ακύρωσε τη συνάντηση που προγραμματιζόταν να κάνουν στη Βουδαπέστη, διότι δεν αισθανόταν πως θα οδηγούσε «εκεί που πρέπει να πάμε». Είπε ακόμη ότι οι συζητήσεις μαζί του δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά» και για αυτό ανακοίνωσε νέες κυρώσεις, που χαρακτήρισε «τεράστιες», σε ρωσικούς ομίλους του τομέα ενέργειας, προκειμένου να αναγκάσει, όπως ελπίζει, τη Μόσχα να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πούτιν: «Εχθρική πράξη οι κυρώσεις»

«Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις αποτελούν μία προσπάθεια πίεσης στη Ρωσία. Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση. Οι κυρώσεις είναι μια εχθρική πράξη που δεν ενισχύει τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις. Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία πωλούν περισσότερο πετρέλαιο από όσο καταναλώνουν, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ», τόνισε ο Πούτιν.

«Η συνεισφορά της Ρωσίας στην παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία είναι πολύ σημαντική. Η αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά θα χρειαστεί χρόνο. Η απότομη μείωση της ποσότητας ρωσικού πετρελαίου στην αγορά θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών… Η Ρωσία αισθάνεται ασφαλής και σταθερή», τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος, όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα.

Ακόμη, ο Πούτιν δήλωσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ τον αντίκτυπο από τη μείωση των ρωσικών προμηθειών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Είπε επίσης ότι «Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν πολλούς τομείς για συνεργασία».

Καταλήγοντας, ο Πούτιν σημείωσε ότι οι «επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση» και προειδοποίησε ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι σοβαρή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ