Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (16/1) στην Τουρκία, όταν επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα επιβατών και τον τραυματισμό άλλων 30.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα έγινε σε έξοδο σήραγγας, όταν το λεωφορείο συγκρούστηκε με μπάρα, στην περιοχή Aydıncık της νότιας Τουρκίας.

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα πλησιέστερα νοσοκομεία με ασθενοφόρα.

«Ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα συνέβη ως αποτέλεσμα της ανατροπής ενός επιβατικού λεωφορείου με 40 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

