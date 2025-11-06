Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ. στο Τορίνο της Ιταλίας, σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ένα άτομο και τραυματίστηκαν ελαφρά άλλα 20.

Σύμφωνα με την Corriere della sera, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του πάνω σε στροφή, και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου. Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να στρίψει το όχημα στην άκρη, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποφύγει τελείως τη σύγκρουση.

Ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ 20 από τους 50 μαθητές που μετέφερε το λεωφορείο, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να επέστρεφε από την εργασία του όταν συνέβη το μοιραίο, καθώς είχε σχολάσει από βραδινή βάρδια.

