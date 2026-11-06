Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Γαλλία, μετά από σοβαρό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Lent, στο διαμέρισμα Ain, νότια της Bourg-en-Bresse.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών, παρεκτράπη από την πορεία του και κατέληξε σε χαντάκι.

Η νομαρχία του Ain έκανε λόγο για «πολλά θύματα», χωρίς να δώσει αρχικά περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό ή τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο του Lent, δύο άτομα βρίσκονται σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ενώ από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί και άλλοι επιβάτες του σχολικού λεωφορείου

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, δεκάδες άνθρωποι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, μεταξύ των οποίων μαθητές, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την καταγραφή και την αξιολόγηση της κατάστασης των επιβαινόντων.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και αστυνομικοί, προκειμένου να απεγκλωβίσουν και να περιθάλψουν τους επιβάτες του λεωφορείου.

Ο νομάρχης του Ain ενεργοποίησε το κέντρο επιχειρήσεων του διαμερίσματος (COD), ώστε να υπάρξει κεντρικός συντονισμός όλων των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος, κάνοντας λόγο για σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά προς το σχολείο. Παράλληλα, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

Οι διασώστες εργάζονται για την καταγραφή της κατάστασης των επιβατών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος τελικός απολογισμός τραυματιών.

Άγνωστες ακόμη οι συνθήκες

Τα αίτια κάτω από τα οποία το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στο χαντάκι παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για την κατάσταση των μαθητών και των υπόλοιπων επιβαινόντων.