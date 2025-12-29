Σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Όγκουν και Λάγος στη Νιγηρία, ενεπλάκη ο Βρετανός πρωταθλητής βαρέων βαρών της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, ο 36χρονος αθλητής, ο οποίος κατάγεται από τη Σαγκάμου της νοτιοδυτικής Νιγηρίας, υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα. Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία στο BBC, η υγεία του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

 

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν όχημα με εκτεταμένες ζημιές, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από το μοιραίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άντονι Τζόσουα #εμπλοκή του γνωστού πυγμάχου #Νιγηρία #τροχαίο