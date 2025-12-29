Σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Όγκουν και Λάγος στη Νιγηρία, ενεπλάκη ο Βρετανός πρωταθλητής βαρέων βαρών της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα.

Breaking News ‼️‼️Anthony Joshua involved in an accident somewhere in Nigeria where there was no emergency 🚨 ambulance to take him to the nearest hospital…

Two lives were lost in the accident pic.twitter.com/jF1zTAkW1T — BISKAY🇱🇷🇬🇭 (@CfcBiskay) December 29, 2025

#anthonyjoshua involved in car crash incident in Nigeria with 2 fatalities luckily he survived . pic.twitter.com/6ieRYCxLsJ — livebytherules (@livebytherules1) December 29, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, ο 36χρονος αθλητής, ο οποίος κατάγεται από τη Σαγκάμου της νοτιοδυτικής Νιγηρίας, υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα. Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία στο BBC, η υγεία του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

2 Dead as Anthony Joshua involved in Car Crash in Lagos Nigeria 10 days after his victory fight against Jake Paul Video Credit: Punch pic.twitter.com/OM9xFdaCIp — 𓃵 Jæy 𝕏 Shëgz🇳🇬 (@Jonnytheflipper) December 29, 2025

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν όχημα με εκτεταμένες ζημιές, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από το μοιραίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.