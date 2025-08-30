Οκτώ Έλληνες τουρίστες έπεσαν θύματα τροχαίου ατυχήματος στο Κιλιμάντζαρο, όταν το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ, περίπου δέκα χιλιόμετρα έξω από το αεροδρόμιο.

Οι οδηγοί των οχημάτων εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας πίσω δύο άτομα τραυματισμένα και εγκλωβισμένα, τα οποία διασώθηκαν από περαστικούς.

Οι δύο τραυματίες που έχουν υποστεί σοβαρές κακώσεις, μεταφέρθηκαν στην Κένυα, όπου ο ένας, ήδη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μέχρι και εχθές δεν κατέστη δυνατή η αεροδιακομιδή τους, την οποία είχε αναλάβει το υπουργείο υγείας.

Η Ελληνική πρεσβεία και το προξενείο, ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση της υγείας τους.