Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το Σάββατο, 25 Ιουλίου, στην κεντρική Γερμανία, όταν ένα μαζικό τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Θουριγγίας άφησε πίσω του 34 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά. Η καραμπόλα προκλήθηκε όταν ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο έπεσε με ορμή πάνω σε ουρά ακινητοποιημένων οχημάτων.

Το ντόμινο των συγκρούσεων φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα εντελώς διαφορετικό συμβάν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου είχε ανατραπεί ένα τρέιλερ μεταφοράς αλόγων. Το περιστατικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να δημιουργηθεί έντονο μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Ο οδηγός του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο παιδιά, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την ακινητοποίηση των προπορευόμενων οχημάτων. Χωρίς να προλάβει να φρενάρει, το βαρύ όχημα καρφώθηκε στα σταματημένα αυτοκίνητα, παρασύροντάς τα.

Ζημιές χιλιάδων ευρώ

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε συνολικά εννέα οχήματα. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν διαπιστώθηκε πως ανάμεσα στα εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκονταν δύο μικρά λεωφορεία, τα οποία μετέφεραν 11 παιδιά με ειδικές ανάγκες και οκτώ φροντιστές.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των εμπλεκομένων, εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας πως η κατάσταση της υγείας των 34 τραυματιών δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Τέλος, όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό της καταστροφής, οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το ύψος των υλικών ζημιών ανέρχεται στο ποσό των 350.000 ευρώ.