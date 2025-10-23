Ένα αεροπορικό δυστύχημα σε αεροδρόμιο της Βενεζουέλας κατέγραψε κάμερα κινητού τηλεφώνου.

Το δικινητήριο αεροπλάνο απογειωνόταν από το αεροδρόμιο «Paramillo» στην «Táchira» όταν συνετρίβη στο αεροδρόμιο, δίπλα στο Εθνικό Πάρκο «San Cristóbal», λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, μετά την συντριβή τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δύο άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους ενώ ακόμα δύο τραυματίστηκαν.

Το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης El Nacional ανέφερε πως τα θύματα είναι ο πιλότος Toni Bortone και ο Juan Maldonado.

Ο πιλότος ο οποίος είχε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και 10.300 ώρες πτήσης, περιγράφηκε ως ένας παθιασμένος αεροπόρος που προερχόταν από μια οικογένεια με έντονη εμπειρία στην αεροπορία.

Σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, φέρεται πως ο πιλότος έχασε τον έλεγχο του αεροπλάνου. Ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Σχετικά με το αεροσκάφος που σινετρίβη πρόσκειται για το μοντέλο Piper Cheyenne I (PA-31T1), που κατασκευάστηκε από την Piper Aircraft στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το PA-31T1 είναι ένα δικινητήριο αεροσκάφος με χαμηλό λειτουργικό κόστος και εξαιρετικό ιστορικό ασφάλειας.

Το βίντεο διακινήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου