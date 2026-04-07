Πέντε τουρίστες τραυματίστηκαν στην Ινδονησία, σε ατύχημα με σκάφος που έκανε λάθος υπολογισμό στη στροφή, κατά τη διάρκεια θαλασσίου αθλήματος (ντόνατ), με το φουσκωτό να εκσφενδονίζει τους επιβαίνοντες στην ακτή, πέφτοντας πάνω σε σημείο που έπαιζαν παιδιά.

Στιγμές τρόμου

Σε βίντεο που καταγράφηκε το ατύχημα φαίνεταο ταχύπλοο που τραβούσε τη «βάρκα με τα ντόνατ» στη θάλασσα όταν αυτή πλησίασε πολύ κοντά στις ακτές της Pinrang Regency στο Νότιο Σουλαουέζι της Ινδονησίας.

Αυτό που ήταν μια συναρπαστική βόλτα μετατράπηκε σε μια στιγμή τρόμου, καθώς το φουσκωτό χτύπησε στις ακτές της παραλίας Pantai Harapan Ammani πριν πετάξει στον αέρα.

Φουσκωτό με τουρίστες έπεσε πάνω σε παιδιά που έπαιζαν στην παραλία

Πέντε τουρίστες, που φορούσαν πορτοκαλί σωσίβια, εκσφενδονίστηκαν από τα καθίσματά τους και έπεσαν πάνω σε παιδιά που έπαιζαν στην παραλία. Πλάνα έδειχναν πολλά μικρά παιδιά που παγιδεύτηκαν στα διασταυρούμενα πυρά να ουρλιάζουν αφού φαινόταν να έχουν χτυπηθεί από το φουσκωτό.

Πέντε τραυματίες

Οι Αρχές δήλωσαν ότι συνολικά πέντε άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών στους οποίους χορηγήθηκαν ενδοφλέβια ενέσιμα φάρμακα μετά το ατύχημα στις 31 Μαρτίου.

Η Amor Paturusi, επικεφαλής του χωριού Mattirotasi όπου βρίσκεται η παραλία, δήλωσε: «Το περιστατικό που συνέβη βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τη διοίκηση της παραλίας Ammani. «Αυτό που συνέβη ήταν ακούσιο. Η διοίκηση ζήτησε επίσης συγγνώμη και μας διαβεβαίωσε ότι τα τραυματισμένα θύματα λαμβάνουν θεραπεία.

«Θα βελτιωθούμε και θα συνεργαστούμε με το γραφείο τουρισμού για να παρέχουμε εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική διαχείριση του τουρισμού θα είναι ασφαλέστερη και πιο άνετη», σημείωσε.

Μαρτυρία τουρίστριας: Δεν υπολόγισε σωστά τη στροφή ο οδηγός

Η τουρίστρια Esty, η οποία υπέστη πολλαπλούς μώλωπες, είπε ότι η θάλασσα ήταν ήρεμη όταν συνέβη το ατύχημα, για να προσθέσει ότι «Ήμασταν πέντε άτομα σε μια μπανάνα και παίζαμε στη μέση του ωκεανού, και όλα πήγαν πολύ καλά. Δεν υπήρχαν μεγάλα κύματα και δεν πέσαμε. Φαίνεται ότι ο οδηγός δεν υπολόγισε σωστά τη στροφή. Ήμασταν πολύ κοντά στην ακτή και συνέβη το ατύχημα».

«Μας μετέφεραν αμέσως στο κέντρο υγείας της κοινότητας. Η διεύθυνση ζήτησε επίσης συγγνώμη και βοήθησε με τα ιατρικά έξοδα», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι «Πονάει το στήθος μου από την πτώση, και πονάει και ο λαιμός μου. Δυσκολεύτηκα να ντυθώ. Αλλά τώρα βελτιώνεται η κατάσταση».

Κλείνοντας, η Έστι είπε ότι παρά τη δοκιμασία, τα θύματα δεν υπέβαλαν καμία νομική αξίωση αφού έλαβαν επιστροφές χρημάτων και ιατρική βοήθεια.

Πηγή: Daily Mail