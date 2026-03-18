Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη, στο χιονοδρομικό κέντρο του Ένγκελμπεργκ στην Ελβετία, σε ένα τρομακτικό δυστύχημα, όταν η καμπίνα του τελεφερίκ έπεσε και κατρακύλησε στην πλαγιά του βουνού

Ριπές ανέμου που έφταναν τα 130 χλμ/ώρα – Διασώστες προσπαθούσαν για μισή ώρα να τον επαναφέρουν στη ζωή

Στην περιοχή, την ώρα του δυστυχήματος φυσούσαν άνεμοι στα 80 χλμ/ώρα με ριπές στα 130 χλμ/ώρα. Παριστάμενοι και διασώστες προσπαθούσαν για τριάντα λεπτά να επαναφέρουν στη ζωή το μοναδικό επιβαίνοντα στο τελεφερίκ, χωρίς επιτυχία.

Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα αφού ταυτοποιηθεί από τις Αρχές ο άτυχος άνθρωπος.

Πηγή: Blick.ch