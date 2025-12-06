Σοκ προκαλεί τροχαίο ατύχημα στη Ρουμανία, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει ένα αυτοκίνητο να έχει προσκρούσει σε ράμπα και κυριολεκτικά να απογειώνεται.

Προσέκρουσε σε κυκλική νησίδα και απογειώθηκε

Σε βίντεο που «ανέβηκε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο και να προσκρούει σε κυκλική νησίδα, σε κεντρικό κυκλικό κόμβο. Από την πρόσκρουση στη νησίδα με ιλιγγιώδη ταχύτητα το αυτοκίνητο κυριολεκτικά απογειώθηκε, περνώντας πάνω από άλλα αυτοκίνητα.

The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka — Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025

Δεν τραυματίστηκε κανείς

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αυτοκίνητο οδηγούσε 55χρονος, ο οποίος ξέφυγε από την πορεία του λόγω αδιαθεσίας που ένιωσε. Ευτυχώς, μέσα στην ατυχία του δεν τραυματίστηκε ο οδηγός αλλά και κανείς άλλος. Μάλιστα ο ίδιος αρνήθηκε να νοσηλευτεί.

Δείτε το video