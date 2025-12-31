Η διάβαση Bottleneck στο K2 του Έβερεστ θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία και παράλληλα η απόλυτη πρόκληση για τους ορειβάτες. Σε ύψος άνω των 8.200 μέτρων, όσοι ανεβαίνουν εκεί αναγκάζονται να περάσουν ώρες σε μια στενή πλαγιά, ακριβώς κάτω από έναν τεράστιο πάγο, που κρέμεται απειλητικά από πάνω τους, το γνωστό ως «σεράκ».

Πμάδα ορειβατών το επιχείρησε και κατέγραψε την προσπάθεια που κόβει την ανάσα:

Στην καρδιά του Καρακοράμ, οι κορυφές 6.000μ-8.000μ του Πακιστάν απαιτούν πολύ περισσότερα από την ακατέργαστη δύναμη – απαιτούν ακρίβεια, πειθαρχία, εμπειρία και απόλυτη δέσμευση. Αυτό δεν είναι πεζοπορία. Αυτή είναι η ορειβασία αποστολής στο υψηλότερο επίπεδο, όπου τα περιθώρια είναι λεπτά-ξυράφια και ο σεβασμός προς το βουνό είναι αδιαπραγμάτευτος.