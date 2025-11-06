Πλάνα από κάμερα, τραβηγμένα από οδηγό φορτηγού, καταγράφουν τη στιγμή που κινείται στον αυτοκινητόδρομο M5, κοντά στο Ίβσαμ του Γουρσεστερσάιρ, όταν ένα κόκκινο αυτοκίνητο που ρυμουλκεί ένα τροχόσπιτο τον προσπερνά με ταχύτητα.

Το τροχόσπιτο αρχίζει να ταλαντεύεται δεξιά και αριστερά, καθώς προσπερνά το φορτηγό. Η ταλάντωση συνεχίζεται μέχρι που ο οδηγός χάνει εντελώς τον έλεγχο και το όχημα εκτρέπεται, διασχίζοντας κάθετα τον αυτοκινητόδρομο, πριν καταλήξει εκτός δρόμου.

Ο οδηγός του φορτηγού φαίνεται να κόβει ταχύτητα στο 15,5 τόνων όχημά του για να δώσει στον οδηγό του αυτοκινήτου χρόνο να σταθεροποιηθεί, αλλά μάταια. Αναγκάζεται να φρενάρει απότομα, με αποτέλεσμα το τροχόσπιτο να περάσει μπροστά από το φορτηγό και να τουμπάρει, ευτυχώς, στην άκρη του δρόμου.

Ο φορτηγατζής δήλωσε ότι σταμάτησε μόλις τρία μέτρα πριν συνθλίψει το αυτοκίνητο και σκοτώσει τον επιβάτη, του οποίου το τροχόσπιτο καταστράφηκε ολοσχερώς. Πρόσθεσε ότι αν το φορτηγό του ήταν πλήρως φορτωμένο, φτάνοντας το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των 44 τόνων, δεν θα προλάβαινε να σταματήσει εγκαίρως για να αποφύγει μια θανατηφόρα σύγκρουση.