Στιγμές αγωνίας έζησε γυναίκα στη Βραζιλία, στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha, όπου δέχτηκε άγρια επίθεση από καρχαρία, ο οποίος τη δάγκωσε και ξεκίνησε να την παρασύρει στο βυθό, την ώρα που πραγματοποιούσε ελεύθερη κατάδυση.

Τη δάγκωσε στο πόδι και ξεκίνησε να την τραβά προς το βυθό

Το τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες και δείχνει καρχαρίες να κολυμπούν προς τη μεριά της 36χρονης, Tayane Dalazen. Ένας από αυτούς όρμηξε προς το μέρος της και την άρπαξε από το πόδι. Η άτυχη γυναίκα ξεκινά να κολυμπά απεγνωσμένα προσπαθώντας να απομακρύνει τον καρχαρία, ο οποίος είχε αρχίσει να την τραβάει προς το βυθό.

Πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή

Η Dalazen, μιλώντας αμέσως μετά από την επίθεση του καρχαρία είπε ότι συνειδητοποίησε αμέσως το τι είχε συμβεί και εξήγησε πώς το ζώο την κρατούσε από το πόδι. «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει. Ένιωσα ότι με κούναγε από το πόδι. Ο οδηγός έπρεπε να το χτυπήσει για να με αφήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η 36χρονη ήταν με δύο φίλους και συνοδευόταν από έναν ξεναγό όταν συνέβη η επίθεση. Αφού βγήκε από το νερό, την βοήθησαν ο οδηγός της κατάδυσης και οι ψαράδες που βρίσκονταν σε κοντινές βάρκες, πριν της προσφέρει πρώτες βοήθειες ο φίλος της δερματολόγος, ο οποίος καθάρισε το τραύμα.

Λίγο αργότερα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε θεραπεία και πήρε εξιτήριο, με την ίδια να λέει, ευτυχώς, ότι το τραύμα δεν ήταν πολύ βαθύ.

Δείτε το βίντεο

Με πληροφορίες από DailyMail