Στιγμές τρόμου έζησαν οι ένοικοι ενός ξενοδοχείου στο Αμπερντίν, όταν ένας χείμαρρος νερού έσπασε τη ρεσεψιόν, καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα συνεχίζει να πλήττει το Χονγκ Κονγκ , την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν .

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο Facebook , τα ορμητικά νερά φαίνονται να καταστρέφουν την γυάλινη πόρτα του ξενοδοχείου Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν του Χονγκ Κονγκ και να εισβάλλουν ορμητικά στο χώρο.

Άνθρωποι ακούγονται να ουρλιάζουν, να βρίζουν και να κρέμονται από έπιπλα σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μην παρασυρθούν από το νερό, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερώς το εσωτερικό του ξενοδοχείου.

Άλλοι φαίνονται να πέφτουν και να παρασύρονται από το δυνατό ρεύμα του νερού. Δείτε βίντεο και εικόνες:

 

Η στιγμή που το νερό εισβάλλει στην είσοδο του ξενοδοχείου

Πώς έσπασε η γυάλινη πόρτα από τα ορμητικά νερά

Άνθρωποι παρασύρθηκαν όταν τα νερά όρμηξαν στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου

Ο υπερτυφώνας που ονομάστηκε «Βασιλιάς των καταιγίδων»

Ο υπερτυφώνας, που ονομάστηκε «Βασιλιάς των Καταιγίδων», είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο φέτος και πρόκειται να φτάσει σήμερα στην Κίνα.

Στο πέρασμά του από την Ταϊβάν ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 15 και 124 άνθρωποι αγνοούνται, μετά την κατάρρευση φράγματος, που προκάλεσε ο τυφώνας Ραγκάσα, απελευθερώνοντας ορμητικά  ​​νερά από τις πλημμύρες στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι εκκένωσαν χθες βράδυ τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, καθώς η καταιγίδα πλησιάζει όλο και περισσότερο προς την πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, όπου ζουν περίπου 127 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι αρχές σε περίπου δώδεκα κινεζικές πόλεις έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες μεταφορών σήμερα, με την καταιγίδα να υπολογίζεται σήμερα ότι θα πλήξει σε λίγες ώρες τις πόλεις Γιανγκτζιάνγκ και Τζαντζιάνγκ.

Ο τυφώνας Ραγκάσα προκάλεσε νωρίτερα τεράστιες ζημιές σε υποδομές και θανάτους στην Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες.

Στην Ταϊβάν, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση φράγματος στην κομητεία Χουαλιέν την Τρίτη και χείμαρροι λασπωμένου νερού κατέστρεψαν μια γέφυρα, μετατρέποντας τους δρόμους στο Γκουανγκφού σε ορμητικά ποτάμια που παρέσυραν οχήματα και έπιπλα.

Δείτε πώς κινείται το τρομακτικό φαινόμενο του τυφώνα Ραγκάσα και ποιες περιοχές επηρεάζει:

Ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι επισκέφθηκε την περιοχή την Τετάρτη, δεσμευόμενος να παράσχει βοήθεια στους πληγέντες.

«Ήταν μια ταινία καταστροφής», δήλωσε στο AFP ένας 31χρονος κάτοικος της περιοχής, ο Γιεν Σάου.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ξενοδοχείο #Ταϊβάν #τυφώνας Ραγκάσα #χείμαρρος #Χονγκ Κονγκ