Στιγμές τρόμου έζησαν οι ένοικοι ενός ξενοδοχείου στο Αμπερντίν, όταν ένας χείμαρρος νερού έσπασε τη ρεσεψιόν, καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα συνεχίζει να πλήττει το Χονγκ Κονγκ , την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν .

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο Facebook , τα ορμητικά νερά φαίνονται να καταστρέφουν την γυάλινη πόρτα του ξενοδοχείου Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν του Χονγκ Κονγκ και να εισβάλλουν ορμητικά στο χώρο.

Άνθρωποι ακούγονται να ουρλιάζουν, να βρίζουν και να κρέμονται από έπιπλα σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μην παρασυρθούν από το νερό, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερώς το εσωτερικό του ξενοδοχείου.

Άλλοι φαίνονται να πέφτουν και να παρασύρονται από το δυνατό ρεύμα του νερού. Δείτε βίντεο και εικόνες:

🚨 Waves crash through Fullerton Ocean Park Hotel’s entrance, flooding Aberdeen lobby Tap 🔔 & Follow for updates on Typhoon Ragasa#TyphoonRagasa #HongKong pic.twitter.com/lrMwkldWm4 — DisasterAlert (@DisasterAlert2) September 24, 2025

Ο υπερτυφώνας που ονομάστηκε «Βασιλιάς των καταιγίδων»

Ο υπερτυφώνας, που ονομάστηκε «Βασιλιάς των Καταιγίδων», είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο φέτος και πρόκειται να φτάσει σήμερα στην Κίνα.

Στο πέρασμά του από την Ταϊβάν ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 15 και 124 άνθρωποι αγνοούνται, μετά την κατάρρευση φράγματος, που προκάλεσε ο τυφώνας Ραγκάσα, απελευθερώνοντας ορμητικά ​​νερά από τις πλημμύρες στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν.

Storm surges from Super Typhoon Ragasa caused huge waves and floods yet this guy stood in the stormy waves, seemingly unfazed, contemplating pic.twitter.com/orG13bL7x0 — Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 24, 2025

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι εκκένωσαν χθες βράδυ τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, καθώς η καταιγίδα πλησιάζει όλο και περισσότερο προς την πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, όπου ζουν περίπου 127 εκατομμύρια άνθρωποι.

Super Typhoon Ragasa, the year’s most powerful tropical cyclone, left at least 14 people dead and several more missing in Taiwan, lashed Hong Kong with winds and heavy rain, and is now headed for the coast of China’s Guangdong province https://t.co/gxRo7P7QID pic.twitter.com/QzV2rsD85p — Reuters Asia (@ReutersAsia) September 24, 2025

Οι αρχές σε περίπου δώδεκα κινεζικές πόλεις έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες μεταφορών σήμερα, με την καταιγίδα να υπολογίζεται σήμερα ότι θα πλήξει σε λίγες ώρες τις πόλεις Γιανγκτζιάνγκ και Τζαντζιάνγκ.

Ο τυφώνας Ραγκάσα προκάλεσε νωρίτερα τεράστιες ζημιές σε υποδομές και θανάτους στην Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες.

Στην Ταϊβάν, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση φράγματος στην κομητεία Χουαλιέν την Τρίτη και χείμαρροι λασπωμένου νερού κατέστρεψαν μια γέφυρα, μετατρέποντας τους δρόμους στο Γκουανγκφού σε ορμητικά ποτάμια που παρέσυραν οχήματα και έπιπλα.

Δείτε πώς κινείται το τρομακτικό φαινόμενο του τυφώνα Ραγκάσα και ποιες περιοχές επηρεάζει:

The Observatory will issue the Strong Wind Signal, No. 3 at 8:20 pm on Wednesday, as Super Typhoon Ragasa moves inland. Video: https://t.co/ntcP5zUCAn. Full coverage: https://t.co/0bwt1ME8Pe pic.twitter.com/tpC66Wsx9Y — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) September 24, 2025

Aviation geek: Cathay Pacific Airlines relocating its planes out of Hong Kong ahead of super typhoon Ragasa Maybe after seeing the devastation Ragasa wreaked in Taiwan the CX bosses thought “Better be safe than sorry!”#Aviation #cathaypacific #TyphoonRagasa #typhoons… pic.twitter.com/UEdLFpJAbe — Special Taiwan (@TaiwanSpecial) September 24, 2025

Ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι επισκέφθηκε την περιοχή την Τετάρτη, δεσμευόμενος να παράσχει βοήθεια στους πληγέντες.

Super Typhoon Ragasa, one of the strongest in years, whipped waves taller than lampposts onto Hong Kong promenades and halted life on the southern Chinese coast early Wednesday after leaving deadly destruction in Taiwan and the Philippines. pic.twitter.com/Vl00czLG4t — The Associated Press (@AP) September 24, 2025

«Ήταν μια ταινία καταστροφής», δήλωσε στο AFP ένας 31χρονος κάτοικος της περιοχής, ο Γιεν Σάου.