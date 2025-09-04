Επίδειξη στρατιωτικής δύναμης, έκανε η Κίνα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (3/9). Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε ένας αναβαθμισμένος πυρηνικός πύραυλος με σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια, λέιζερ αεράμυνας, υπερηχητικά όπλα και θαλάσσια.

Η κινεζική κυβέρνηση παρέταξε μια ευρεία γκάμα οπλικών συστημάτων, από τεθωρακισμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μέχρι προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν ορισμένα συστήματα τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ενώπιον του κοινού, ενισχύοντας το αίσθημα τεχνολογικής προόδου.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) Η παρέλαση έγινε παρουσία πολλών ξένων ηγετών συμπεριλαμβανομένου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο. Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες μεταφράζουν ότι ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, χρησιμοποίησε την παρέλαση για να στείλει σαφές μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες . Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, μέχρι τις γείτονες και περιφερειακές δυνάμεις Ινδία και Ρωσία, καθώς και πιθανούς αγοραστές τεχνολογίας. Highlights of China’s Victory Parade in 1 min: pic.twitter.com/Kz6XiWZVxR — Carl Zha (@CarlZha) September 3, 2025

Τα αποκαλυπτήρια της πυρηνικής τριάδας και το όπλο λέιζερ LY-1

Ας δούμε όμως μερικά απο τα υπερόπλα της Κίνας, όπως «αποκαλύφθηκαν» στην παρέλαση.

Ο Xi Jinping, πλαισιωμένος από τον Vladimir Putin της Ρωσίας και τον Kim Jong Un της Βόρειας Κορέας, άδραξε την ευκαιρία να επιδείξει το όπλο λέιζερ LY-1, μια προσθήκη στο ναυτικό της, για να ωθήσει την Κίνα στην επόμενη γενιά πολέμου.

Το LY-1 της Κίνας μπορεί να μην είναι το πιο εντυπωσιακό όπλο που παρουσιάζεται. Αλλά πίσω από το λευκό περίβλημά του κρύβεται η δυνατότητα πρόκλησης σοβαρών ζημιών.

Ενώ οι συγκεκριμένες δυνατότητες παραμένουν άγνωστες, οι ειδικοί φοβούνται ότι μπορεί να κάψει ηλεκτρονικά, να τυφλώσει τους αισθητήρες και να αφήσει τους πιλότους σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Έχει διατυπωθεί η εικασία ότι όταν το ραντάρ του πλοίου ανιχνεύσει μια εισερχόμενη απειλή, το LY-1 θα παρακολουθήσει την πορεία της εισερχόμενης απειλής για να την καταστρέψει.

Πύραυλοι DF-61

Άλλοι πύραυλοι που εμφανίστηκαν στην παρέλαση ήταν υπερηχητικοί πύραυλοι κατά πλοίων που η Κίνα έχει δοκιμάσει στο παρελθόν εναντίον ψεύτικων αμερικανικών αεροπλανοφόρων, όπως τα Yingji-19, Yingji-17 και Yingji-20.

Η Κίνα είναι μία από τις τέσσερις χώρες που είναι γνωστό ότι διαθέτουν πυρηνική τριάδα, μαζί με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ινδία.

The full 2025 China Victory Day Parade with English commentary. pic.twitter.com/yH9PEwxsVi — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) September 3, 2025

Ένα νέο άρμα μάχης, το Type-100, παρουσιάστηκε γεμάτο με νέα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων αεράμυνας και μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναγνώρισης.

Νεοσύστατες μονάδες αεροδιαστημικής, κυβερνοχώρου και υποστήριξης πληροφοριών συμμετείχαν επίσης στην παρέλαση.

Η Κίνα παρουσίασε επίσης ορισμένα από τα μη επανδρωμένα οπλικά της συστήματα, απόδειξη της μεταβαλλόμενης φύσης του σύγχρονου πολέμου.

Αναμφισβήτητα τα πιο ενδιαφέροντα ήταν τα λεγόμενα «ρομπότ λύκοι».

Υπήρχαν επίσης υποβρύχια drones όπως το AJX002, ένα μακρύ, μαύρο σκάφος σε σχήμα σωλήνα που μοιάζει με στενό υποβρύχιο με πίσω έλικα.

Ο στρατός επέδειξε επίσης μη επανδρωμένα ελικόπτερα που έχουν σχεδιαστεί για να εκτοξεύονται από πλοία.

Όπως και άλλοι στρατοί, η Κίνα αναπτύσσει επίσης όπλα λέιζερ για την άμυνα κατά των επιθέσεων με drone ένα από τα οποία παρουσιάστηκε στην παρέλαση.

Τα αεροπλάνα που είναι αντίβαρο στα αμερικανικά F-35

Το Πεκίνο έχει αναπτύξει μια σειρά από προηγμένα αεροσκάφη τα τελευταία χρόνια.

Την ώρα της παρέλασης πετούσαν πάνω από το σημείο δύο μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς της Κίνας, το Chengdu J-20 και το Shenyang J-35A.

Και τα δύο έχουν δυνατότητες stealth και έχουν σχεδιαστεί για να προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν το αεροσκάφος F-35 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Η Κίνα διαθέτει δύο από τα πέντε μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς που είναι γνωστό ότι λειτουργούν σήμερα παγκοσμίως. Τα άλλα είναι το αμερικανικό F-35 (που χρησιμοποιείται επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλους συμμάχους) και το F-22, καθώς και το ρωσικό Su-57.

«Οι δυτικοί στρατοί μπορεί να έχουν ακόμα ένα επιχειρησιακό πλεονέκτημα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα θέλει να δείξει ότι τους καλύπτει γρήγορα», δήλωσε ο Νιλ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι γενικά πιο επιφυλακτικές σχετικά με την λεπτομερή περιγραφή των όπλων που αναπτύσσονται.

«Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο στοιχείο εδώ ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να πουλήσει αυτήν την τεχνολογία σε άλλους στρατούς…» σημείωσε ακόμα.

Στους δρόμους της κινεζικής πρωτεύουσας ξεχώρισε ο υπερηχητικός πύραυλος Dongfeng-61 με κάθετο εκτοξευτή, ένα οπλικό σύστημα που, σύμφωνα με αναλυτές, τον καθιστά «πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και, ως εκ τούτου, να χτυπηθεί πριν από την εκτόξευσή του».

Η κινεζική στρατηγική φαίνεται να επενδύει στην τεχνολογική υπεροχή και το στοιχείο του απροσδόκητου.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση των σχηματισμών των ανδρών και γυναικών της στρατιωτικής δύναμης, με τα κινεζικά μέσα να δίνουν έμφαση στα γυναικεία μέλη της πολιτοφυλακής που ξεχώρισαν για την παρουσία και το παράστημά τους.

Πρεμιέρα έκανε ο JL-1, αεροπορικός πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς, ο JL-3, εκτοξευόμενος από υποβρύχια, ο DF-61, χερσαίας βάσης, καθώς και ο νέος DF-31. Πύραυλοι που, κατά το πρακτορείο Xinhua, αποτελούν τον «στρατηγικό άσο» της Κίνας για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της.

Οι παρευρισκόμενοι -αλλά και η Δύση, τηλεοπτικά- είχαν την ευκαιρία να δουν επίσης υπερηχητικούς πυραύλους κατά πλοίων, drones, ρομποτικούς «λύκους», αλλά και μη επανδρωμένα υποβρύχια και ελικόπτερα.

Επίσης, όλοι είδαν τις πτήσεις των δύο 5ης γενιάς μαχητικών της Κίνας, των Chengdu J-20 και Shenyang J-35A, που έχουν σχεδιαστεί ως απάντηση στα αμερικανικά F-35!