Σε τρομοκρατική ενέργεια με ακροδεξιά κίνητρα αποδίδουν οι πολωνικές αρχές το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην Κρακοβία, αφήνοντας πίσω του έξι νεκρούς (τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες) και τουλάχιστον 15 τραυματίες. Ο 25χρονος δράστης, ο οποίος έπεσε στο έδαφος από τα πυρά αστυνομικών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλεται σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο Πολωνός υπήκοος έδρασε μόνος του. «Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός στους δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για άτομο με «πολύ ριζοσπαστικές απόψεις».

Ο κ. Κιερβίνσκι σημείωσε πως στο όχημα του 25χρονου εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός. «Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στα θύματα αυτής της «τρομερής πράξης τρομοκρατίας», όπως τη χαρακτήρισε, ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε την ταυτοποίηση των τεσσάρων από τους έξι νεκρούς, με τον έναν εξ αυτών να είναι ξένης καταγωγής. Παράλληλα, διευκρίνισε πως από τους 16 συνολικά τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι πέντε είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ δύο έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

«Απέτρεψαν μεγαλύτερη σφαγή»

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα αντανακλαστικά των Αρχών. Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών, η ένοπλη αντίδραση της αστυνομίας, μόλις τρία λεπτά μετά την κλήση για το συμβάν, ήταν καθοριστική για την αποτροπή μιας κλίμακας θυμάτων. Στον ίδιο χρόνο, εξαιρετικά σύντομο, κατέφθασαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις, μιλώντας ανοιχτά για «τρομοκρατική επίθεση». Στέλνοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, έκανε έκκληση για εθνική ενότητα, υπενθυμίζοντας πως πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός που συνέβαλε καθοριστικά στην ακινητοποίηση του δράστη, εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Τόσο ο υπουργός Εσωτερικών, όσο και ο υπουργός Άμυνας, ζήτησαν από τους πολίτες να μην παρασύρονται από fake news και να μην αναπαράγουν ανεπιβεβαίωτα βίντεο που προκαλούν πανικό. Μάλιστα, ο κ. Κοσινιάκ-Κάμις διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που ήθελαν τον 25χρονο δράστη να αποτελεί μέλος των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Συλλυπητήρια από την Αθήνα

Στο πλευρό της Πολωνίας στέκεται η Ελλάδα, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει συλλυπητήριο μήνυμα μέσω της πλατφόρμας «X» (πρώην Twitter):

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες».