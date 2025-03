Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε θανάσιμα και τέσσερις ακόμα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Lev HaMifratz στη Χάιφα το πρωί της Δευτέρας, 3 Μαρτίου, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, οι γιατροί του Magen David Adom (MDA) ανακοίνωσαν ότι ένας 70χρονος άνδρας είναι νεκρός και περιθάλπουν τέσσερις ασθενείς: τρεις σε σοβαρή κατάσταση – έναν άνδρα και μια γυναίκα στα 30 τους και έναν άνδρα 15 ετών καθώς και μια γυναίκα 70 ετών σε μέτρια κατάσταση.

«Υπάρχουν αρχικές ενδείξεις για πολλά θύματα, αν και η κατάστασή τους παραμένει αδιευκρίνιστη», ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε από ένοπλη φρουρά ασφαλείας.

Στο σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας και έχουν κλείσει την περιοχή.

⚠️BREAKING: Massive stabbing terror attack in Haifa right now, literally a five-minute drive from where I am. At least six injured, some in critical condition.

One of the terrorists has been eliminated.

The Palestinian terrorism doesn’t stop. pic.twitter.com/gz34VYRAYx

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 3, 2025