Θάνατο, τρόμο και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω του ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ στις Φιλιπππίνες. Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά που εγκλωβίστηκαν μετά από κατολίσθηση στην πόλη Καγιάπα.

Ριπές ανέμου έφτασαν τα 230 χλμ την ώρα – Βίντεο που κόβουν την ανάσα

Ριπές ανέμων που έφτασαν και τα 230 χιλιόμετρα ανά ώρα έπληξαν με σφοδρότητα το νησί Λουζόν, του δυτικού Ειρηνικού την Κυριακή (9/11) οδηγώντας στο θάνατο τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά που εγκλωβίστηκαν λόγω κατολίσθησης στην πόλη Καγιάπα. Σημειώνεται ότι ο τυφώνας έπληξε το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας μόλις μερικά 24ωρα μετά τον Καλμάγκι, που άφησε πίσω τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους.

Περισσότερα από 130 χωριά πλημμύρισαν, με τους κατοίκους σε τουλάχιστον μία κοινότητα να παγιδεύονται στις στέγες από τις πλημμύρες, σύμφωνα με το Associated Press.  Κόβουν την ανάσα βίντεο με τεράστια κύματα που θύμιζαν τσουνάμι και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμη και από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Τεράστιες καταστροφές

Περίπου 1.000 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα, ενώ περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή μετά από επιχείρηση εκκένωσης.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περασμένη Πέμπτη λόγω των εκτεταμένων καταστροφών.
Περισσότερες από 325 εγχώριες και 61 διεθνείς πτήσεις ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και περισσότεροι από 6.600 επιβάτες και εργαζόμενοι σε μεταφορές εμπορευμάτων εγκλωβίστηκαν σε λιμάνια, αφού η ακτοφυλακή απαγόρευσε τον απόπλου.

