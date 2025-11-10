Επιμέλεια: Κ. Κ.

Θάνατο, τρόμο και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω του ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ στις Φιλιπππίνες. Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά που εγκλωβίστηκαν μετά από κατολίσθηση στην πόλη Καγιάπα.

Ριπές ανέμου έφτασαν τα 230 χλμ την ώρα – Βίντεο που κόβουν την ανάσα

Ριπές ανέμων που έφτασαν και τα 230 χιλιόμετρα ανά ώρα έπληξαν με σφοδρότητα το νησί Λουζόν, του δυτικού Ειρηνικού την Κυριακή (9/11) οδηγώντας στο θάνατο τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά που εγκλωβίστηκαν λόγω κατολίσθησης στην πόλη Καγιάπα. Σημειώνεται ότι ο τυφώνας έπληξε το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας μόλις μερικά 24ωρα μετά τον Καλμάγκι, που άφησε πίσω τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους.

MASSIVE waves and a tidal surge slammed into the coastal areas of Gigmoto, Catanduanes in the Philippines this morning. Super Typhoon Fung-Wong (UwanPH) has now made landfall in Dinalungan, Aurora. 📹 Dyves Turado pic.twitter.com/XEgqt5OiNV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2025

Περισσότερα από 130 χωριά πλημμύρισαν, με τους κατοίκους σε τουλάχιστον μία κοινότητα να παγιδεύονται στις στέγες από τις πλημμύρες, σύμφωνα με το Associated Press. Κόβουν την ανάσα βίντεο με τεράστια κύματα που θύμιζαν τσουνάμι και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμη και από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Significant storm surge at our hotel earlier almost swept multiple people. Scariest moment of my life.@OreboundImages @MyRadarWX #UwanPH pic.twitter.com/GmvAyTstaI — Jordan Hall (@JordanHallWX) November 9, 2025

⛈️ The Philippines Sees Flooding in Aftermath of Typhoon Kalmaegi Streets in Liloan City were submerged, with residents seeking shelter on higher ground. pic.twitter.com/EovbLWs35l — The Epoch Times (@EpochTimes) November 4, 2025

Τεράστιες καταστροφές

Περίπου 1.000 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα, ενώ περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή μετά από επιχείρηση εκκένωσης.

#BantayBagyo: Malaking bahagi ng Villa Luz at Bliss Sta. Arcadia sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang lubog sa baha dahil sa ulang dala ni Bagyong #UwanPH. | via @gmanews pic.twitter.com/1tXpz0bX2w — DZBB Super Radyo (@dzbb) November 10, 2025

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περασμένη Πέμπτη λόγω των εκτεταμένων καταστροφών.

Περισσότερες από 325 εγχώριες και 61 διεθνείς πτήσεις ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και περισσότεροι από 6.600 επιβάτες και εργαζόμενοι σε μεταφορές εμπορευμάτων εγκλωβίστηκαν σε λιμάνια, αφού η ακτοφυλακή απαγόρευσε τον απόπλου.

Πηγή: Με πληροφορίες από ertnews και X