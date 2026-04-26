Τρόμος και χάος επικράτησαν στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου Washington Hilton. Πάνοπλοι πράκτορες απομάκρυναν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα της δεξίωσης, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ελευθερία του Τύπου. Οι Αρχές, ακινητοποίησαν, συνέλαβαν και αναγνώρισαν τον ένοπλο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένας πράκτορας της Secrert Services, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

«Κάτω», κραύγαζαν οι πράκτορες – Το χρονικό της υπόθεσης

Ο συναγερμός σήμανε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου. Αρχικά ακούστηκαν πυρά και επικράτησε πανικός και σύγχυση. Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η σύλληψη του δράστη.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στη δεξίωση όπου παρατίθεται το ετήσιο δείπνο, σε μεγάλο ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον. Και άλλα μέλη της κυβέρνησης απομακρύνθηκαν από το χώρο, με πρώτους τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αστυνομικοί περικύκλωσαν τον χώρο, ενώ ελικόπτερα πέταγαν στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Το δείπνο μόλις είχε αρχίσει όταν υπήρξε αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας. Δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκαν φωνές από τους άνδρες της ασφάλειας: «Κάτω! Κάτω!».

Οι προσκεκλημένοι αμέσως ξάπλωσαν ή γονάτισαν στο πάτωμα, πολλοί απ’ αυτούς κρατώντας πάντως υψωμένα τα κινητά τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν, ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Services μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι. Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου. Η ατμοσφαιρική μουσική σταματά και άλλοι πράκτορες περνούν πάνω από το τραπέζι και φαίνονται να σημαδεύουν με τα όπλα τους το κοινό.

O Αμερικανός πρόεδρος καθόταν στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση. Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένας πράκτορας της Secret Servicess τραυματίστηκε από πυρά, ενώ αργότερα ανακοινώθηκε ότι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε βέβαια ότι χτυπήθηκε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο, το οποίο του έσωσε τη ζωή.

«Μοναχικός λύκος» ο ένοπλος

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο ένοπλος, που έχει πλέον ταυτοποιηθεί ως Κόουλ Άλεν, ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο δράστης είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενήργησε μόνος, ενώ αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι, παρά τα ερωτήματα, η αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν άμεση και αποτελεσματική, αποτρέποντας τραυματισμούς. Παράλληλα, συνέκρινε τη διαχείριση του περιστατικού με παλαιότερη απόπειρα εναντίον του το 2024 στην Πενσιλβάνια, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά τα μέτρα λειτούργησαν καλύτερα.

Τραμπ: Τι βραδιά κι αυτή!

Λίγη ώρα αργότερα κι αφού είχε επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε στο Truth Social τους αξιωματικούς που τον προστάτευσαν, επιβεβαιώνοντας ότι ο ύποπτος «προσήχθη» κι οι σωματοφύλακές του τον απομάκρυναν εσπευσμένα από τον χώρο.

«Τι βραδιά κι αυτή» στην Ουάσιγκτον, ανέφερε. Η υπηρεσία προστασίας του προέδρου και υψηλών προσώπων (Secret Service) «έκανε φανταστική δουλειά. Ενήργησε με ταχύτητα και θάρρος. Ο δράστης προσήχθη και πρότεινα ‘το σόου να συνεχιστεί’ αλλά ακούω τις συστάσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου».

