Στιγμές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, στην Ισπανία, όπου καλώδιο του παιχνιδιού Steel Max έσπασε τη στιγμή που ήταν μέσα σε αυτό άνθρωποι. Το κουβούκλιο αιωρήθηκε και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο έδαφος. Από το τρομακτικό ατύχημα υπήρξαν τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Ουρλιαχτά και κραυγές – Έκλεισαν το λούνα παρκ οι Αρχές

Ακολούθησαν ουρλιαχτά και κραυγές στη θέα του τρομακτικού ατυχήματος, από το οποίο τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα El Diario de Sevilla.

Ο Δήμος της Σεβίλλης προχώρησε άμεσα στο κλείσιμο του λούνα παρκ, ενώ, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

