Σε θρίλερ εξελίχθηκε η πτήση της εταιρείας Latam Airlines από το Σίδνεϊ στο Όουκλαντ, με πενήντα από τους επιβάτες να τραυματίζονται ύστερα από περιστατικό που περιγράφεται ως «ισχυρές ανατάραξεις».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ανατάραξη, φέρεται να οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα» στο Boeing 787.

Γυναίκα επιβάτης περιέγραψε ως «μικρή σύντομη βουτιά» αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως είπε, «ήμουν στο παρελθόν αεροσυνοδός και αυτή ήταν η πρώτη φορά που όλο το αεροπλάνο ήταν σαν να πάγωσε».

Μετά την προσγείωση στο Όκλαντ, διασώστες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ένας άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 13 επιπλέον άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περαιτέρω αξιολόγηση.

#UPDATE | “I used to be a flight attendant and this is the first time I’ve ever… the whole plane just froze.” 🔗https://t.co/I21jxf0bMv pic.twitter.com/zslXl3Nj9O

— nzherald (@nzherald) March 11, 2024