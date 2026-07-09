Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές και οι κάτοικοι σε περιοχή της Κίνας, μετά από ένα πρωτοφανές περιστατικό μαζικής απόδρασης εκατοντάδων φιδιών, ανάμεσά τους και κόμπρες, εξαιτίας των σφοδρών πλημμυρών που έπληξαν την περιφέρεια.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την υπερχείλιση των υδάτων, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τοπικές φάρμες εκτροφής φιδιών. Οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές και τα προστατευτικά συστήματα υποχώρησαν, επιτρέποντας σε εκατοντάδες ερπετά να διαφύγουν προς τις γύρω κατοικημένες και αγροτικές περιοχές.

Κόμπρες σε δρόμους και χωράφια

Αυτό που προκαλεί τον μεγαλύτερο τρόμο στους πολίτες είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στα ερπετά που απελευθερώθηκαν περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός από κόμπρες, ένα από τα πλέον επικίνδυνα και δηλητηριώδη είδη στον κόσμο.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος της απειλής, δείχνοντας δεκάδες φίδια να κολυμπούν στα θολά νερά των πλημμυρών, να σέρνονται σε επαρχιακούς δρόμους, ακόμη και να αναζητούν καταφύγιο σε αυλές σπιτιών και καλλιέργειες, προκειμένου να γλιτώσουν από τη στάθμη του νερού που ανεβαίνει.