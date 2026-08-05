Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν με ψαλίδι από 47χρο0νη γυναίκα σήμερα σε έναν δρόμο κοντά στην περιοχή Κόβεντ Γκάρντεν του κεντρικού Λονδίνου. Η αστυνομία έχει συλλάβει την γυναίκα ως βασική ύποπτη, για αυτό το περιστατικό αυτό που σύμφωνα με τις αρχές, «οφείλεται σε λόγους ψυχικής υγείας».

Η 47χρονη συνελήφθη για κατοχή επικίνδυνου όπλου και επίθεση ενώ παραμένει υπό κράτηση. Παράλληλα οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο ένα ψαλίδι.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων κλήθηκε να στείλει οχήματα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας) στην οδό Έντελ, κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από ψαλίδι.

Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Το Κόβεν Γκάρντεν είναι μια περιοχή του Λονδίνου πολύ δημοφιλής στους τουρίστες.