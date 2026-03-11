Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης, 11 Μαρτίου, στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, καθώς λίγη ώρα πριν απογειωθεί πτήση επαναπατρισμού με Έλληνες, εμφανίστηκαν drones στον αέρα.

Το συμβάν καταγράφηκε στις 9:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Mega. Οι Έλληνες επιβάτες μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο σε υπόγειο πάρκινγκ. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν και πάλι στο αεροσκάφος, το οποίο αναχώρησε με καθυστέρηση.

Από τα θραύσματα τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, δύο άτομα από την Γκάνα, ένας από το Μπαγκλαντές και ένας ακόμη από την Ινδία.