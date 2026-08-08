Στα χέρια της ολλανδικής αστυνομίας βρίσκεται ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τον τραυματισμό δύο πολιτών σε διαφορετικά περιστατικά με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στο Ρότερνταμ.

Τα βίαια συμβάντα καταγράφηκαν το πρωί του Σαββάτου (8/8) σε περιοχές δυτικά του αστικού κέντρου. Βάσει των πρώτων δεδομένων της αστυνομίας, οι δύο άνδρες στοχοποιήθηκαν εντελώς τυχαία.

Αμέσως μετά τις επιθέσεις κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές και υγειονομικές αρχές. Το ένα από τα θύματα διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας, ενώ στον δεύτερο άνδρα προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου από το διασωστικό προσωπικό.

Περίπου μισή ώρα μετά τα πρώτα χτυπήματα, σημειώθηκε ακόμη μία απόπειρα επίθεσης πάνω σε γέφυρα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας του Ρότερνταμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης χρησιμοποιούσε όχημα για τις μετακινήσεις του μεταξύ των σημείων.