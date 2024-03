Πανικός επικράτησε σε μια πτήση της United Airlines, η οποία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Τέξας λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή της, καθώς μια βλάβη που προέκυψε προκάλεσε φωτιά στον κινητήρα.

Συγκεκριμένα, βίντεο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό του εν λόγω Boeing, δείχνει πορτοκαλί σπίθες να εκτοξεύονται κάτω από την αριστερή μεριά του αεροπλάνου, σε κοντινή απόσταση από τα παράθυρα των επιβατών. Οι φλόγες φαίνονταν σχεδόν λευκές στον νυχτερινό ουρανό, προκαλώντας τρόμο στους πολίτες.

«Γεια σας κυρίες και κύριοι, συνειδητοποιήσαμε ότι κάτι έχει συμβεί έξω», ανακοίνωσε ταραγμένο ένα μέλος του πληρώματος, μέσω της ενδοσυνεννόησης, πριν το σύντομο βίντεο φτάσει στο τέλος του.

Η πτήση 1118 της United Airlines επέστρεψε λίγο πριν από τις 19:00 στο διηπειρωτικό αεροδρόμιο George H. Bush του Χιούστον, από όπου είχε απογειωθεί λίγα λεπτά πριν.

«Το αεροπλάνο βρισκόταν ήδη 15 λεπτά στον αέρα, έχοντας ξεκινήσει το δίωρο ταξίδι προς το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, όταν συνέβη το περιστατικό», δήλωσε ο επιβάτης Dorian D. Cerda, ο οποίος τράβηξε και το συγκλονιστικό βίντεο.

Η United Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η πτήση 1118 επέστρεψε στο Χιούστον λίγο μετά την απογείωση λόγω προβλήματος στον κινητήρα». Η United Airlines πρόσθεσε ότι «η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά». Συμπλήρωσε, τέλος, ότι «φροντίσαμε να επιβιβαστούν σε ένα άλλο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στον προορισμό τους».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της πυρκαγιάς στον κινητήρα του Boeing. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει προχωρήσει σε έρευνες.

BREAKING: A United Airlines’ Boeing plane was forced to make an emergency landing in Texas just minutes into its flight after flames exploded from one of its jet engines. pic.twitter.com/cmE3CZ4hzu

— The General (@GeneralMCNews) March 7, 2024