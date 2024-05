Ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκαν αναταράξεις σε αεροπλάνο που εκτελούσε τη διαδρομή Λονδίνο-Σιγκαπούρη.

Το Boeing 777-300ER της Singapore Airlines με προορισμό τη Σιγκαπούρη εξετράπη της πορείας του στην Μπανγκόκ και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα (08:00 GMT).

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος», τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Singapore Airlines δήλωσε ακόμα, σύμφωνα με το Skynews, ότι «συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές της Ταϊλάνδης για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας» και ότι στέλνει μια ομάδα στην Μπανγκόκ για την παροχή πρόσθετης βοήθειας.

BREAKING @SingaporeAir is now confirming the death of a passenger following severe turbulence during flight #SQ321 https://t.co/Ct20hecMRY pic.twitter.com/p72tAwPxlZ — AIRLIVE (@airlivenet) May 21, 2024

«Προτεραιότητά μας είναι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο αεροσκάφος», πρόσθεσαν.

5:00pm More than 10 ambulances have been mobilized to help transport more than 20 injured passengers from Suvarnabhumi Airport to Samitivej Hospital. Singapore Airlines has confirmed one fatality. 📷 พงศกร รอดภัย ผู้สื่อข่าวสมุทรปราการ ครับ | #Thailand pic.twitter.com/33xltDfx4Z — Thai News Reports (@ThaiNewsReports) May 21, 2024

Wow, Singapore Airlines flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person dead. Must have been incredibly scary #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/3hAAqZFHgp — Danny R (@Readd1) May 21, 2024

