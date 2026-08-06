Κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στις βόρειες Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους, το Λουσόν, χτυπήθηκε για τέσσερις ημέρες από καταρρακτώδεις βροχές, κάτι που οδήγησε τις αρχές να κλείσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία στην πρωτεύουσα Μανίλα και σε ορισμένες επαρχίες του βορρά.

Στην επαρχία Μπενγκέτ (βόρεια), ένα μικρό εστιατόριο και οι τρεις εργαζόμενοί του θάφτηκαν σε κατολίσθηση.

«Δύο εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους επiτόπου», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο συνταγματάρχης Ντιονίσιο Μπονόι της τοπικής αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι ένας επιζών ανασύρθηκε από τα χαλάσματα.

Tropical Storm Maymay is likely to downgrade into a tropical depression before exiting the Philippines on Thursday evening.https://t.co/Ut0WHGTOu7 — The Star (@staronline) August 6, 2026

Στη γειτονική επαρχία Ριζάλ, άλλη κατολίσθηση στοίχισε χθες τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Στο νησί Λουσόν ζουν οι μισοί από τους 116 εκατ. κατοίκους των Φιλιππίνων, και είναι συγκεντρωμένη η μισή από την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Κάθε χρόνο, περίπου 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες, με τις φτωχότερες περιοχές να είναι γενικά αυτές που επηρεάζονται περισσότερο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο θανατηφόρα και πιο καταστροφικά.