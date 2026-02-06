Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την έναρξη της TrumpRx, μιας ιστοσελίδας που στοχεύει να βοηθήσει τους Αμερικανούς να αγοράζουν φάρμακα συνταγογραφούμενα με έκπτωση, εν μέσω ανησυχιών για το κόστος υγειονομικής περίθαλψης και το γενικό κόστος ζωής.

«Θα εξοικονομήσετε μια περιουσία», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την παρουσίαση, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία είναι «καλή και για τη συνολική υγειονομική περίθαλψη».

IT’S HERE: Finally, a direct to consumer website designed to find the lowest drug prices for YOU.https://t.co/jjnWOhcipw pic.twitter.com/p0aoOJ8xtg — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2026

Η πλατφόρμα δεν πουλάει φάρμακα απευθείας αλλά λειτουργεί ως οδηγός, παραπέμποντας τους χρήστες στις ιστοσελίδες των φαρμακευτικών εταιρειών για απευθείας αγορά, ενώ παρέχει και κουπόνια για χρήση σε φαρμακεία. Η ιστοσελίδα ξεκινά με περισσότερα από 40 φάρμακα, περιλαμβανομένων φαρμάκων για απώλεια βάρους όπως τα Ozempic και Wegovy.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να δείξει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα του υψηλού κόστους φαρμάκων, θέμα που έχει πολιτική βαρύτητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι χαμηλότερες τιμές οφείλονται στην πίεση που άσκησε στις φαρμακευτικές εταιρείες, απαιτώντας οι τιμές στις ΗΠΑ να είναι ίδιες με εκείνες σε άλλες χώρες.

«Έχουμε κουραστεί να επιδοτούμε τον κόσμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση προβάλει σημαντικές εκπτώσεις, αν και δεν είναι σαφές πόσο θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό των οικογενειών. Η ιστοσελίδα σημειώνει ότι οι τιμές μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερες για ασφαλισμένους, ενώ πολλοί καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν γενόσημα φάρμακα χαμηλότερου κόστους.

Ο γιατρός Μεχμέτ Οζ, διαχειριστής των Κέντρων Medicare και Medicaid, παρουσίασε την πλατφόρμα ως «μετασχηματιστική», υποστηρίζοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές για τα Ozempic και Wegovy θα προκαλέσουν απώλεια 100 εκατομμυρίων λιβρών συνολικά φέτος και ότι η μείωση των τιμών του φαρμάκου γονιμότητας Gonal-F θα αυξήσει τις εγκυμοσύνες στη χώρα.

«Θα έχουμε πολλά “μωρά Τραμπ” με αυτές τις τιμές», είπε ο Οζ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης διαπραγματευτεί χαμηλότερες τιμές για ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα για εγγεγραμμένους στο Medicare, μέσω ενός προγράμματος άμεσων διαπραγματεύσεων που δημιουργήθηκε με νόμο του 2022.

Πηγή: Associated Press