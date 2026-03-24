Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευθύνεται για την αύξηση σχεδόν 75% της τιμής της βενζίνης σε λιγότερο από ένα μήνα. «Πριν από ένα μήνα, η εθνική τιμή της βενζίνης ήταν 2,93 δολάρια το γαλόνι. Σήμερα είναι 3,94 δολάρια. Ένας άνθρωπος φταίει: ο Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Σούμερ σε ανάρτησή του στο X.

A month ago, the national price of gasoline as $2.93 a gallon. Today it’s $3.94. One man is to blame: Donald Trump. — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 23, 2026

Ο Σούμερ, ο ανώτερος ηγέτης των Δημοκρατικών της αντιπολίτευσης, ήταν αντίθετος στην απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου. Σε προηγούμενη ανάρτησή του στο X, ο Σούμερ σημείωσε επίσης ότι δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια «σπαταλώνται» στη διεξαγωγή του πολέμου.