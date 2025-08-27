Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της χολέρας στο ανατολικό Τσαντ αφότου κηρύχτηκε επιδημία στα τέλη Ιουλίου σε καταυλισμό Σουδανών προσφύγων, ενημέρωσε το υπουργείο Υγείας στη Ντζαμενά το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τρίτη.

«Μετά την ειδοποίηση για το πρώτο κρούσμα χολέρας στον καταυλισμό Ντουγκί, καταμετράμε ως την 26η Αυγούστου (σ.σ. χθες Τρίτη) συνολικά 1.016 κρούσματα», ανάμεσά τους «68 θανάτους», εξήγησε στο AFP ο Τατζαντίν Μααμάτ Αλαμαμίν, διευθυντής επικοινωνίας του υπουργείου, διευκρινίζοντας πως ο αριθμός συμπεριλαμβάνει ασθενείς που αποθεραπεύτηκαν, ανθρώπους που συνεχίζουν να νοσηλεύονται και αποβιώσαντες.

Η επιδημία κηρύχτηκε στα τέλη Ιουλίου, όταν καταγράφτηκαν τέσσερις θάνατοι και 42 ύποπτα κρούσματα στον καταυλισμό.

Η χολέρα είναι οξεία λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος, μεταδιδόμενη ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο Vibrio cholerae. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες και αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς σε ώρες, αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει άμεσα ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά, πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι η «αστραπιαία εξάπλωση» της νόσου μάλλον οφείλεται στην «τεράστια ροή» Σουδανών προσφύγων σε καταυλισμούς και χωριά σε περιοχές στα σύνορα του Τσαντ με το Σουδάν, όπου δεν έχουν «πρόσβαση σε επαρκείς υποδομές υγιεινής και πόσιμο νερό».

Ο νομός Ουαντάι, στο ανατολικό Τσαντ, έχει υποδεχτεί περίπου μισό εκατομμύριο πρόσφυγες, που εγκατέλειψαν το Σουδάν για να σωθούν από τον πόλεμο, ο οποίος μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Το Σουδάν, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, είναι η περιοχή του κόσμου που δοκιμάζεται σκληρότερα από οποιαδήποτε άλλη από τη χολέρα: έχουν καταγραφεί πάνω από 2.400 θάνατοι φέτος σε 17 από τις 18 πολιτείες, σύμφωνα με τη UNICEF.

Από την αρχή της χρονιάς, περίπου είκοσι αφρικανικές χώρες, ανάμεσά τους η ΛΔ Κονγκό και η Νιγηρία, πλήττονται από επιδημίες χολέρας.