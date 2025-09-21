Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται σήμερα στο κλειστό στάδιο 63.000 θέσεων στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όπου αναμένεται πλήθος Αμερικανών να αποχαιρετήσει τον δολοφονημένο στις 10 Σεπτεμβρίου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, προτού οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία.

Η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς εντείνουν τα μέτρα φύλαξης του χώρου, καθώς το κλίμα μετά την δολοφονία παραμένει τεταμένο.

Εξ ου και το γεγονός ότι τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται είναι τα ίδια με αυτά στο Μαραθώνιο της Βοστώνης ή στο Super Bowl, δηλαδή δρακόντεια.

Η κηδεία Κερκ έχει χαρακτηριστεί εθνική ειδική εκδήλωση ασφαλείας βαθμού ένα, που σημαίνει ότι θεωρείται υψηλού κινδύνου. Μετριοπαθείς εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συγκέντρωση που θα ξεπεράσει τους 100.000 ανθρώπους.

Στο κλίμα πόλωσης που επικρατεί στις ΗΠΑ κανείς, ειδικά στις μυστικές υπηρεσίες, δεν θέλει να επαναληφθούν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία των ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνεται τραυματισμένος άρον – άρον από τους άνδρες ασφαλείας κατά την ομιλία του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, όταν ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί εναντίον του.

Ήδη οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν απειλές από πρόσωπα που σχεδιάζουν να παραστούν στην επιμνημόσυνη δέηση, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να δώσουν το παρών, εκτός από τους υψηλούς προσκεκλημένους χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο κύριος όγκος του κινήματος MAGA στην Αριζόνα. Ήδη οι ουρές ανθρώπων που συνωστίζονται έξω από τον χώρο είναι τεράστιες.

🚨 HOLY CRAP! There are still 14 HOURS until Charlie Kirk’s memorial in Arizona starts, and HUNDREDS of patriots are ALREADY lined up Many of them from THOUSANDS of miles away. They’re talking about Charlie, praying for his family, and are excited to fight for our country 🇺🇸❤️ pic.twitter.com/MY4jFvTX8o — Nick Sortor (@nicksortor) September 21, 2025

Από ανιχνευτές μετάλλων όλοι οι παρευρισκόμενοι

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, όλοι οι συμμετέχοντες θα περάσουν από ανιχνευτές μετάλλων και ενδέχεται να υποβληθούν σε έλεγχο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αστυνομικού τμήματος του Γκλεντέϊλ, Χοσέ Σαντιάγο.

«Οι αστυνομικοί θα βρίσκονται οπουδήποτε μπορεί να δει το μάτι, και σε μέρη που δεν μπορεί», είπε ο Σαντιάγο, αναφερόμενος σε αεροσκάφη, πολλά drones στον αέρα και ελικόπτερα σε ετοιμότητα.

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και η Μυστική Υπηρεσία θα έχουν την ευθύνη μέσα στο Στάδιο State Farm.

Η εκδήλωση θα ακολουθήσει επίσης την πολιτική απαγορευμένων αντικειμένων του Σταδίου State Farm.

Ωστόσο αν και τα μέτρα είναι ίδια με αυτά του Super Bοwl η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι μόνο ότι ο χρόνος για την προετοιμασία ήταν πολύ μικρότερος, αλλά και ότι το Super Bowl είναι μια εκδήλωση με εισιτήριο όπου είναι ευκολότερο να ξέρει κανείς πόσοι άνθρωποι θα παρευρεθούν.

Στην αποχαιρετιστήρια τελετή όμως για τον Τσάρλι Κερκ θα παρευρεθεί ένα πλήθος ανθρώπων που είναι πολύ δυσκολότερο να ελεγχθεί.

A LONG LINE HAS FORMED outside of State Farm Stadium in Arizona ahead of Sunday’s funeral for Charlie Kirk. Live coverage on @RealLindellTV starting at 10 am ET/9 am CT. pic.twitter.com/oF0tGmbaCO — Vanessa Broussard (@VanessaBNews) September 21, 2025

«Αυτό θα ωθήσει τη Μυστική Υπηρεσία στα όριά της», λέει ο Τζόναθαν Γουοκρόου, πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και συνεργάτης του CNN που ειδικεύεται στη διαχείριση κινδύνων. «Είναι όλα έτοιμα, αλλά υπάρχουν πολλά μέτωπα», σημείωσε.

Η πρώτη σύλληψη άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν οπλισμένος μέσα στο State Farm Stadium της Αριζόνα, όπου σήμερα Κυριακή θα τελεστεί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, προκαλώντας αμέσως ανησυχία για την ασφάλεια της εκδήλωσης που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου.

A man has been arrested and charged after he allegedly impersonated a law enforcement officer and brought a weapon to the Arizona stadium where Charlie Kirk’s memorial service will be held on Sunday, according to officials. https://t.co/zNWdT7dxzw — ABC News (@ABC) September 20, 2025

Σύμφωνα με την Washington Post, ο συλληφθείς έφερε πάνω του ένα όπλο και ένα μαχαίρι.

Όταν τον προσέγγισαν οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και για αυτό τον λόγο ήταν οπλισμένος. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, ξεκαθάρισε στο Fox News Digital πως ο άνδρας δεν ανήκει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό ασφαλείας της εκδήλωσης και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

Αυτή τη στιγμή, οι αρχές ερευνούν επισταμένως το ιστορικό του, προκειμένου να διαπιστώσουν τον λόγο της παρουσίας του στο στάδιο και τα κίνητρά του.

Secret Service Arrests Joshua Runkles for Impersonating Officer at Charlie Kirk Memorial Secret Service arrested 42-year Joshua outside State Farm Stadium in Arizona, impersonated a law officer and flashing invalid law enforcement credentials while carrying a concealed handgun pic.twitter.com/5FNsMhpLMY — HDNewslive (@HDNewslive) September 21, 2025

Η έρευνα επικεντρώνεται στην πιθανή ύποπτη συμπεριφορά του, καθώς η κηδεία του Κερκ αναμένεται να έχει πάνω από 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και υψηλούς προσκεκλημένους όπως ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.