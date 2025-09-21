Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελετή για την κηδεία του ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, στο στάδιο State Farm.

Πάνω από 200.000 άτομα δίνουν το «παρών» για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Prove Me Wrong Table, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όταν πυροβολήθηκε στον λαιμό από τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Δείτε LIVE εικόνα:

Κοσμοσυρροή επικρατεί στο στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ, όπου πραγματοποιείται η επιμνημόσυνη δέηση.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της τελετής, στο γήπεδο έχουν τοποθετηθεί 60.000 καθίσματα, ανεβάζοντας την συνολική χωρητικότητα στις 73.000, ενώ χιλιάδες θα είναι έξω από αυτό και εκατομμύρια θα παρακολουθούν από την τηλεόραση.

🚨 NOW: The true scope of the crowd for Charlie Kirk in Arizona — WOW. Original estimates of 100K bumped to up to *300,000.* This is going to be one of the most remembered days in modern US history. 🇺🇸 🎥 @realdukedenman pic.twitter.com/r4gT1mnVHI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Παρών ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα «δύσκολη», πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για την Αριζόνα, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του δολοφονημένου ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

«Θα τους δώσω απλώς την αγάπη μου. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για το μήνυμά του προς την οικογένεια του Κερκ. Ο Πρόεδρος εξήρε την επιρροή του νεαρού ακτιβιστή, χαρακτηρίζοντας το έργο του «τεράστιο». «Είχε μεγάλη επιρροή στη νεολαία γιατί τον αγαπούσαν. Τον σέβονταν», συμπλήρωσε. «Μια πολύ δύσκολη μέρα», είπε κλείνοντας.

Εκτός από το Στάδιο State Farm, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, καθώς στην τελετή θα είναι παρόντες και θα εκφωνήσουν επικήδειο ο Τραμπ και κορυφαίοι Υπουργοί της Κυβέρνησης.

Οι πύλες του Σταδίου άνοιξαν και οι δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Τσάρλι Κερκ, εισέρχονται συντεταγμένα, αφού πέρασαν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για να πουν το τελευταίο αντίο στον πιο επιδραστικό εκπρόσωπο του κινήματος MAGA. Η ουρά που σχηματίζεται εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα από την είσοδο, ξεπερνώντας ακόμα και τους χώρους στάθμευσης.

Σε κάθε μία θέση του Σταδίου State Farm, υπάρχει μία αφίσα του δολοφονηθέντος με σύνθημα ποτέ να μην παραδοθούμε, αλλά και ένα βραχιολάκι στο οποίο αναγράφεται «είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

Επίσης, εντός του Σταδίου διαμορφώνεται ένα μεσσιανικό κλίμα, καθώς έχουν αναρτηθεί αφίσες με αποσπάσματα από την Αγία Γραφή προς αναγνώριση της βαθιάς χριστιανικής πίστης του Τσάρλι Κερκ, στην οποία έκανε συχνά πυκνά αναφορές.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και Μυστικές Υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.