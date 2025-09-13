Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ και ενός νεαρού, σε κάποια από τις δεκάδες εκδηλώσεις που πραγματοποιούσε, συζητώντας ανοιχτά με το κοινό, υπάρχει στο παρακάτω βίντεο.

Σε αυτόν τον διάλογο ο νεαρός ρωτάει τον Κερκ για το αν μπορεί να έχει μέλλον μια σχέση, όπου μεταξύ του ζευγαριού υπάρχει διάσταση πολιτικών απόψεων. Ο Κερκ του απαντάει ότι καλό θα ήταν να μην παντρευτεί μια κοπέλα με την οποία έχουν ριζικά διαφορετικές πολιτικές απόψεις, διότι κάτι τέτοιο δεν θα βοηθήσει στο να υπέρχει αρμονία στο σπίτι.

Δείτε το βίντεο: