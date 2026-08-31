Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πράγας απέρριψε την έφεση της Τσέχας ευρωβουλεύτριας των «Πατριωτών για την Ευρώπη» και πρώην συμβούλου του Αντρέι Μπάμπις, Γιάνα Νάγκιοβα, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση του Μαΐου.

Η δικαστική ετυμηγορία τής επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, πενταετή περίοδο επιτήρησης και πρόστιμο περίπου 20.000 ευρώ για απάτη σχετική με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και για βλάβη στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νάγκιοβα, της οποίας η κοινοβουλευτική ασυλία είχε αρθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο, συνεχίζει να δηλώνει αθώα και προτίθεται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Το χρονικό της υπόθεσης «Φωλιά του Πελαργού»

Η υπόθεση ερευνήθηκε από τις τσεχικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και αφορά το συγκρότημα αναψυχής Čapí Hnízdo («Φωλιά του Πελαργού») στην κεντρική Τσεχία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Νάγκιοβα συνέδραμε σε ένα σχέδιο τεχνητής απόσχισης του συγκροτήματος από τον αγροτικό όμιλο Agrofert, ώστε να εμφανιστεί ως ανεξάρτητη μικρομεσαία επιχείρηση και να λάβει ευρωπαϊκή επιχορήγηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, προτού περάσει εκ νέου στην ιδιοκτησία του ομίλου.

Η εμπλοκή Μπάμπις και οι επικρίσεις για σύγκρουση συμφερόντων

Παρότι η έρευνα στρεφόταν αρχικά και κατά του ιδρυτή της Agrofert και πρωθυπουργού της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας διαχώρισε τις δικογραφίες μετά την άρνηση του τσεχικού κοινοβουλίου να άρει την ασυλία του τον Μάρτιο.

Έτσι, η ποινική διαδικασία σε βάρος του Μπάμπις παραμένει παγωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, με τον ίδιο να αρνείται κάθε ατασθαλία.

Παράλληλα, αν και ο πρωθυπουργός μετέφερε την Agrofert σε καταπίστευμα κατά την επιστροφή του στην εξουσία τον Δεκέμβριο δηλώνοντας ότι αποσυνδέθηκε πλήρως, οι επικριτές του επιμένουν ότι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν εξαλείφει την υφιστάμενη σύγκρουση συμφερόντων.