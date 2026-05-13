Οι τσεχικές αρχές αναζητούν έναν ύποπτο που εισέβαλε μέρα μεσημέρι στη Βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα, στο Γιαμπλόνε να Ποντζίστντι (110 χλμ. βόρεια της Πράγας), και απέσπασε ένα ανεκτίμητης αξίας θρησκευτικό κειμήλιο, ηλικίας 800 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (12/5). Υλικό από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε μια σιλουέτα ντυμένη στα μαύρα να τρέχει ανάμεσα στα παγκάκια του ναού, κρατώντας στα χέρια της την κάρα της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ.

Παρά τη θολή εικόνα, οι Aρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το βίντεο για την ταυτοποίηση του δράστη, με την εκπρόσωπο της αστυνομίας να διευκρινίζει πως το φύλο του υπόπτου τελεί ακόμη υπό αξιολόγηση.

Včera vpodvečer odcizil neznámý pachatel v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí vzácnou relikvii, lebku Zdislavy z Lemberka. Na případu pracují českolipští kriminalisté s vědomím jeho mimořádnosti. https://t.co/rVVMPjJyCt. #policielbk pic.twitter.com/p8rjMzzMaF — Policie ČR (@PolicieCZ) May 13, 2026

Η Αγία Ζντισλάβα (1220-1252) υπήρξε εμβληματική μορφή για την περιοχή, γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο και την αφοσίωσή της στους αδύναμους. Η αγιοποίησή της έγινε το 1995 από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’.

Ο Αρχιεπίσκοπος της Πράγας, Στάνισλαβ Πρίμπιλ, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως «καταστροφικά νέα». «Είναι αδιανόητο κάποιος να κλέβει ένα αντικείμενο τέτοιας πνευματικής και ιστορικής βαρύτητας, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης και ευλάβειας για χιλιάδες προσκυνητές», δήλωσε στο πρακτορείο CTK.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στη βόρεια Τσεχία για τον εντοπισμό του δράστη και την επιστροφή του λειψάνου στη θέση του.