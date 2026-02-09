Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, προχώρησε σε προκλητικές τοποθετήσεις, 48 ώρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν θέτοντας ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου αλλά και αφήνοντας αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

Ο Ομέρ Τσελίκ, υπογράμμισε πως η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί, προσθέτοντας πως η τουρκική πλευρά, πάντα πρεσβεύει πως όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν.

«Ωστόσο, δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών που, θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, καθώς και οι ακραίες δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία, δημιουργούν αρνητικό κλίμα και επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του AKP.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να μετατρέψει τα προβλήματά της σε προβλήματα της ΕΕ.

«Και δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει παρασυρθεί από αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα —ιδίως μετά τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία— καθίσταται σαφές ότι όλα αυτά δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική συμβολή ούτε στην ασφάλεια ούτε στο μέλλον της Ευρώπης», σχολίασε.

Παράλληλα, ο Τσελίκ εκτίμησε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά οφείλει να αντιληφθεί οτι η η επίλυση ζητημάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μετατροπής της σε έδρα (headquarters) τρίτων χωρών.

«Παρατηρούμε ότι έχει τεθεί ως προτεραιότητα η πρόσκληση κρατών που αντιμετωπίζουν ακόμη και το παραμικρό πρόβλημα με την Τουρκία, οδηγώντας έτσι σε μια υπερβολική και αδιέξοδη κούρσα εξοπλισμών», είπε προσθέτοντας πως η τακτική δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος ούτε έχει πραγματικό νόημα.

Για τον Τσελίκ, η επίσκεψη Μητσοτάκη θα διαμορφώσει μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των διπλωματικών δυνατοτήτων και την επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι αφού για την επίλυση τους, όπως είπε μεταξύ άλλων, οι ικανότητες της τουρκικής διπλωματίας είναι έτοιμες να παράξουν τη δυνατότητα επίλυσης.

«Οι διαφορές οφείλουν να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Καμία θετική εξέλιξη δεν μπορεί να προκύψει από μια κούρσα εξοπλισμών, ενώ οι απειλές κατά της Τουρκίας δεν έχουν κανένα πραγματικό αντίκρισμα ή αντίκτυπο — σε βαθμό που δεν μπορούν καν να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Συνεπώς, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να απέχει από τέτοιες πρακτικές», είπε ευχόμενος, αφενός, το Αιγαίο να γίνει μια «λίμνη ειρήνης» και όχι μια περιοχή συγκρούσεων κι αφετέρου να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που θα έθιγαν τα συμφέροντας της Άγκυρας και του ΤΔΒΚ.

Τέλος, ειδικά για το Κυπριακό ζήτημα, ο Τσελίκ, συνόψισε πως είναι στα κυρία θέματα, συζήτησης, τονίζοντας πως η Άγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την τουρκοκυπριακή υπόθεση, ως εθνική υπόθεση, σε κάθε έδαφος.