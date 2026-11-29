Νέο κεφάλαιο στη δημόσια διαδρομή της ανοίγει η Ιλόνα Στάλερ, η γυναίκα που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Τσιτσιολίνα. Έχοντας περάσει από τη βιομηχανία των ερωτικών ταινιών και τα έδρανα του ιταλικού Κοινοβουλίου, η 75χρονη πλέον πολιτικός βάζει στόχο τη δημαρχία της Ρώμης, διαμηνύοντας πως φιλοδοξεί να προσδώσει «νέα ενέργεια» στην Αιώνια Πόλη και να την καταστήσει «πιο σέξι».

Η Στάλερ, η οποία είχε αφήσει εποχή στην ιταλική τηλεόραση ως η πρώτη γυναίκα που έδειξε το στήθος της σε ζωντανή εκπομπή, επιλέγει αυτή τη φορά μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Σε αντίθεση με την προκλητική ατζέντα που τη χαρακτήριζε την περίοδο 1987-1992, όταν εξελέγη βουλευτής με το Ριζοσπαστικό Κόμμα, οι σημερινές της προτεραιότητες εστιάζουν στην καθημερινότητα των πολιτών: αποκατάσταση του οδικού δικτύου, αύξηση του πρασίνου, ενίσχυση της ασφάλειας και προστασία των αγριογούρουνων που περιφέρονται στον αστικό ιστό.

Μέτωπο για τα αγριογούρουνα και κριτική στον δήμαρχο

Ξεχωριστή θέση στις προεκλογικές της εξαγγελίες καταλαμβάνει η διαχείριση των αγριογούρουνων, τα οποία κάνουν συχνά την εμφάνισή τους σε κεντρικές αρτηρίες της Ρώμης, αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Corriere della Sera, η Τσιτσιολίνα αντιτάχθηκε κατηγορηματικά στα μέτρα θανάτωσής τους, καλώντας τον δήμο να αλλάξει στρατηγική.

«Πρέπει να τα φροντίζουμε αντί να τα σκοτώνουμε, επιτρέποντας στη φύση να ακολουθήσει την πορεία της», τόνισε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια πρόσφατη συνάντησή της στη Βία Κάσια: «Είδα ένα θηλυκό αγριογούρουνο να περνά τον δρόμο με έξι μικρά στη σειρά. Γιατί δόθηκε εντολή να τα πυροβολούν; Οφείλουμε να τα αφήσουμε ήσυχα».

Παράλληλα, εξαπέλυσε βέλη κατά της δημοτικής διοίκησης για την κατάσταση στην ημιαγροτική συνοικία Ίζολα Φαρνέζε, όπου διαμένει, κάνοντας λόγο για πλήρη εγκατάλειψη. Όπως σημείωσε, πρόσφατα ένα όχημα κατέληξε σε χαντάκι λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων, ενώ το καλοκαίρι εκδηλώθηκε πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε πολλά ζώα.

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρέθηκε και ο νυν δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, τον οποίο εγκαλεί για εκτεταμένες κοπές μεγάλων δέντρων. Από την πλευρά του, ο Γκουαλτιέρι έχει εξηγήσει ότι οι απομακρύνσεις αφορούσαν δέντρα που βρίσκονταν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αντιπαραβάλλοντας ένα ευρύ πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων. Άλλωστε, στη θητεία του εν ενεργεία δημάρχου αποδίδονται σημαντικές παρεμβάσεις σε μνημεία, πλατείες και υποδομές, χρηματοδοτούμενες με δισεκατομμύρια ευρώ από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι προσωπικές εμπειρίες που έφεραν την ασφάλεια στο προσκήνιο

Κεντρικός πυλώνας της εκστρατείας της, ενόψει των ανοιξιάτικων δημοτικών εκλογών, είναι και η καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας. Αφορμή στάθηκαν δύο πρόσφατα περιστατικά στα οποία η ίδια έπεσε θύμα κλοπής: στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης της αφαίρεσαν μια βαλίτσα, ενώ σε δεύτερο συμβάν άγνωστοι άρπαξαν την τσάντα της από το εσωτερικό του αυτοκινήτου της εκμεταλλευόμενοι μια στιγμή απροσεξίας. Τα βιώματα αυτά την οδήγησαν στο αίτημα για πιο έντονη αστυνομική παρουσία στις γειτονιές της πρωτεύουσας.

Το εκκεντρικό πολιτικό παρελθόν

Με καταγωγή από την Ουγγαρία, η Ιλόνα Στάλερ κυριάρχησε στη δημοσιότητα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, παντρεύοντας την καριέρα της στον ερωτικό κινηματογράφο με την πολιτική δράση. Στα πέντε χρόνια της κοινοβουλευτικής της πορείας, κατέθεσε προτάσεις με επίκεντρο τη σεξουαλική απελευθέρωση —με πιο χαρακτηριστική τη θεσμοθέτηση «πάρκων του έρωτα»— ενώ δεν δίσταζε να απευθύνεται στο κοινό με γυμνό το ένα στήθος.

Διεθνή πρωτοσέλιδα είχαν προκαλέσει και οι αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις της σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όταν είχε προτείνει στον Σαντάμ Χουσεΐν να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του για να αποτραπεί ο Πόλεμος του Κόλπου, επαναλαμβάνοντας χρόνια αργότερα την ίδια προσφορά προς τον Οσάμα μπιν Λάντεν με αντάλλαγμα να εγκαταλείψει την τρομοκρατία.

Ο γάμος με τον Τζεφ Κουνς και το πέρασμα από τη μουσική

Έντονη δημοσιότητα γνώρισε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η προσωπική της ζωή, μέσα από τον γάμο της με τον διακεκριμένο Αμερικανό εικαστικό Τζεφ Κουνς. Ο χωρισμός τους το 1994 συνοδεύτηκε από μια σκληρή και πολύχρονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους, Λούντβιχ, τον οποίο η Στάλερ πήρε μαζί της στην Ιταλία.

Την ίδια εποχή δοκίμασε τις δυνάμεις της και στη δισκογραφία. Το κομμάτι «Muscolo Rosso» («Κόκκινος μυς»), γεμάτο σεξουαλικά υπονοούμενα, κόπηκε από τα ιταλικά ραδιόφωνα, κατάφερε όμως να σημειώσει εμπορική επιτυχία στη γειτονική Γαλλία.

Οι αιχμές κατά Μπερλουσκόνι

Όταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι βρέθηκε στο επίκεντρο της θύελλας για τα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα», η Τσιτσιολίνα δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει δηκτικά πως, μπροστά στον τότε πρωθυπουργό, η ίδια έμοιαζε με «μικρή αγία».

Νέο κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία προκάλεσε το 2011 η αποκάλυψη ότι λάμβανε ετήσια βουλευτική σύνταξη 34.000 λιρών για μία μόνο κοινοβουλευτική θητεία. Η πρώην πρωταγωνίστρια, που είχε ποζάρει γυμνή και για διεθνείς εκδόσεις του Playboy, υπερασπίστηκε τότε το δικαίωμά της, επικαλούμενη την πενταετή θητεία της στο Κοινοβούλιο.

Την απόφασή της να κατέλθει στις δημοτικές εκλογές της Ρώμης την ανακοίνωσε ανήμερα των 75ων γενεθλίων της, στις 26 Νοεμβρίου, μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή «Un giorno da pecora» του Rai Radio1, κρατώντας ωστόσο κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με τον πολιτικό σχηματισμό που θα τη στηρίξει.