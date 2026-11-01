Προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον έστειλε η Τεχεράνη, καθιστώντας σαφές πως οποιαδήποτε νέα ανάφλεξη ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν θα αποτελέσει ένα σύντομο επεισόδιο, αλλά ενδέχεται να λάβει τη μορφή μιας εκτεταμένης χρονικά σύρραξης.

Όπως εκτιμούν διεθνείς αναλυτές, το ηχηρό μήνυμα της ιρανικής πλευράς ήρθε ως άμεση αντίδραση στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας τη ρητορική αντιπαράθεσης σε ιδιαίτερα οξείς τόνους.

«Ενας νέος πόλεμος θα μπορούσε να είναι μακρύτερος από τον προηγούμενο και ο αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήταν τότε σε θέση να ορίσει την χρονική στιγμή ή τους όρους της κατάπαυσης των εχθροπραξιών», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμίνια σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Ταυτόχρονα από την Μανάμα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται θα επιτρέψουν την αποφυγή της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα του «είναι έτοιμη για το χειρότερο».

«Ελπίζουμε σε μία διπλωματική επιτυχία, διότι δεν είναι προς το συμφέρον της περιοχής να ζήσει έναν νέο κύκλο σύγκρουσης. Αλλά το έχουμε ήδη δείξει κατά το παρελθόν, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο», δήλωσε ο διπλωμάτης σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων Ανουάρ Γκαργκάς κατά την διάρκεια διάσκεψης στην Μανάμα.

Η εκτίμηση για το μέτωπο μιας νέας αντιπαράθεσης

Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν πως το Ιράν επιχειρεί να υπογραμμίσει ότι οι συνθήκες μιας ενδεχόμενης μελλοντικής κρίσης θα είναι σαφώς διαφορετικές από εκείνες του παρελθόντος. Όπως εξηγούν, οι αρμόδιοι παράγοντες της χώρας τονίζουν πως μια νέα αναζωπύρωση των μαχών ενέχει τον κίνδυνο να παγιωθεί και να αποδειχθεί πολύ πιο μακρόσυρτη, συμπαρασύροντας τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως προσθέτουν, με τη στάση αυτή, η Τεχεράνη φέρεται πως επιδιώκει να αποτρέψει περαιτέρω κινήσεις κλιμάκωσης, στέλνοντας παράλληλα σήμα ετοιμότητας για ένα παρατεταμένο σενάριο αντιπαράθεσης εφόσον οι εξελίξεις οδηγηθούν στα άκρα.