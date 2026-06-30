Η μάχη των ομάδων έρευνας και διάσωσης στις ισοπεδωμένες περιοχές της Βενεζουέλας συνεχίζεται, έπειτα από το καταστροφικό χτύπημα των ισχυρών «δίδυμων» σεισμών και των αλλεπάλληλων μετασεισμών.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών έχει εκτοξευθεί στους 1.719, ενώ οι τραυματίες αγγίζουν πλέον τους 5.034. Την ίδια ώρα, η εικόνα της βιβλικής καταστροφής αποτυπώνεται στο γεγονός ότι περισσότερα από 58.000 κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.

Περίπου 2.200 διασώστες και περισσότεροι από 160 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια. Τα τετράποδα μέλη των K9 ομάδων διεισδύουν στα πιο επικίνδυνα σημεία, χρησιμοποιώντας την όσφρηση και την ακοή τους για να εντοπίσουν επιζώντες. Ανάμεσα σε αυτούς τους μικρούς ήρωες βρίσκεται και ο «Tsunami».

Ο τετράποδος ήρωας της Βενεζουέλας

Η ιστορία του «Tsunami rescatista» («Τσουνάμι, ο διασώστης») έχει γίνει σύμβολο ελπίδας στη χώρα.

Ο Tsunami, ένας γενναίος σκύλος της Πυροσβεστικής της Βενεζουέλας, ηλικίας 9 ετών, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο όριο της συνταξιοδότησής του λόγω ηλικίας, επιχείρησε ακούραστα στα ερείπια, βοηθώντας τις ομάδες να εντοπίσουν πάνω από 30 εγκλωβισμένους ανθρώπους.

Δείτε βίντεο με τον «Tsunami»:

Ανάμεσα στις πιο καθηλωτικές στιγμές των επιχειρήσεων ήταν όταν ο Tsunami υπέδειξε με απόλυτη ακρίβεια το σημείο όπου βρισκόταν ένας ηλικιωμένος άνδρας. Χάρη στην έγκαιρη προειδοποίησή του, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τον ηλικιωμένο ζωντανό μετά από ώρες αγωνιώδους προσπάθειας.

Από αδέσποτο του Καράκας… διεθνής διασώστης

Η προσωπική διαδρομή του Tsunami είναι εξίσου συγκλονιστική με το έργο του. Πριν γίνει ήρωας της Πυροσβεστικής, ήταν ένα εγκαταλελειμμένο αδέσποτο που περιπλανιόταν στους δρόμους του Καράκας, δίνοντας καθημερινή μάχη για την επιβίωση.

Η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν υιοθετήθηκε από διασώστες, οι οποίοι διέκριναν τις ικανότητές του, τον περιέβαλαν με αγάπη και τον εκπαίδευσαν σκληρά. Σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο αποτελεσματικούς σκύλους έρευνας της χώρας, έχοντας μάλιστα και διεθνή εμπειρία, καθώς σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Καράκας, είχε σταλεί στο παρελθόν σε ανάλογες φονικές αποστολές στην Τουρκία και τη Συρία, όπου είχε εντοπίσει δεκάδες ακόμη παγιδευμένους πολίτες.